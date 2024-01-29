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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

سميرة محسن: الفنان كل ما يكبر في السن بيرخص زي الحُصان.. فيديو

الفنانة سميرة محسن
الفنانة سميرة محسن

أكدت الفنانة سميرة محسن، إن أي نجم كبير لابد أن يقرر الاعتزال في الوقت الذي يحدده لنفسه، والفنان كلما كبر في السن كلما رخص في مجاله، معلقةً: الفنان دلوقتي لما يكبر في السن بيتعامل معاملة الحصان عندما يكبر.

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سميرة محسن: تنبأت بنجومية السقا وأحمد حلمي.. وخالد النبوي الأقرب لقلبي


وكشفت الفنانة سميرة محسن في مداخلة هاتفية لها مع الإعلامية نهال طايل مقدمة برنامج تفاصيل المذاع على قناة صدى البلد، تفاصيل اعتزالها الفن وتفرغها للمعهد، قائلا: قررت اعتزال الفن بسبب طول ساعات التصوير التي تحرم الممثل من الإبداع.
وتابعت: توقفت عن التمثيل للحفاظ على كرامتي، وجيلي مكانش فيه تنافس وكنا بنحب بعض، وكنت محظوظة لأني بدأت التمثيل مع نجوم وفنانين كبار، على سبيل المثال: شادية وعزت العلايلي وسميحة أيوب.
وأشارت الفنانة سميرة محسن، إلى أنها تنبأت بنجومية فنانين مشهورين حاليا على الساحة، ومنهم خالد النبوي وإلهام شاهين وماجد الكدواني، وأحمد السقا وأحمد حلمي ورامز جلال، لافتةً إلى أن الفنان خالد النبوي أقرب النجوم إليها في الفترة الحالية.
وعن نجوم ظلمت نفسها في مجال الفن، قالت: الفنان محمد سعد (اللمبي) ظلم نفسه واتخذ طريق ثابت في أعماله ولابد أن ينوع في أدواره بين الكوميدي والتراجيدي.
وعلقت الفنانة سميرة محسن، على قرار اعتزال الفنان القدير عادل إمام للفن والسينما، قائلة: عادل إمام من أحب الناس لقلبي، وتجمعنا علاقة طيبة جدا على المستوى المهني والمستوى الشخصي منذ أيام المسرح، ونحترم قراره بالاعتزال لأنه موعد مناسب من وجهة نظره.
واختتمت حديثها بالتعليق على مصطلح نمبر 1 في مجال الفن: مفيش حد في الدنيا اسمه نمبر 1، ولا أحد يجرؤ أن يقول ذلك على نفسه.
 

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