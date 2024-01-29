مقرر المحور الاقتصادي: صدر توصيات عن التضخم والموازنة العامة ولم يخرج منتج محدد

أكد الدكتور أحمد جلال، مقرر المحور الاقتصادي بالحوار الوطني ووزير المالية السابق، أن تجربة الحوار الوطني كانت ثرية جدًا، موضحًا أن تمثيل كل أطراف العملية السياسية أعطى للجميع فرصة التعبير عن نفسها، مشددًا على أن هدف الحوار الوطني تحقق بنسبة كبيرة جدًا وهو وجود كل الأصوات وتنوعها.

وأضاف "جلال"، خلال حواره مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "مساء دي أم سي"، المُذاع عبر شاشة "دي ام سي"، أن الحوار من أجل الحوار ليس كافيًا ولكن لابد أن يكون هناك مخرجات ويتم تنفيذها، ولابد من تحقيق هدفين أولهما تحقق بنسبة كبيرة، والثاني هو المنتج أو المقترح الصادر عن الحوار الوطني ولم يكن فقط من أجل المحاورة والنقاش.

4 محاور

وتابع: التضخم والموازنة العامة والدين العام والعدالة الاجتماعية وأولويات الاستثمار خرج عنها توصيات لم يخرج عنها منتج محدد، مؤكدًا أن جلسات الحوار الوطني صدر عنها توصيات في 4 محاور أبرزها الصناعة والزراعة ولكن مازال هناك بقية.

