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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

آخر فرصة للتقديم بالجامعات الخاصة والأهلية التيرم الثاني.. غدا

تنسيق الجامعات 2024
تنسيق الجامعات 2024

تستقبل الجامعات الخاصة والأهلية، رغبات الطلاب الراغبين في الالتحاق بالجامعات الأهلية والجامعات الخاصة للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي الحالي، بذات الحدود الدنيا للتقديم بالفصل الدراسي الأول، وبنفس طريقة التقديم المباشر للجامعات.

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ويبحث العديد من الطلاب غير الملتحقين بالجامعات للعام الدراسي الجاري ، عن آخر موعد للتقدم تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية 2024، وبدأ التقديم السبت الموافق 13 يناير 2024 ويستمر لمدة أسبوعين بنفس الحدود الدنيا المعمول بها في الفصل الدراسي الاول حيث ينتهي غدا 31 يناير.


كشف المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية، أن آخر موعد للتقديم في الجامعات الأهلية والخاصة للدراسة بها في الفصل الدراسي الثاني بالعام الجامعي الحالي 2023-2024، هو يوم السبت الموافق 27 يناير الجاري.

شروط التقديم بالجامعات الخاصة للترم الثانى 2024

- يكون للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة 2023.

- الطالب يتم قبوله مباشرة في حال انطباق جميع الشروط عليه أبرزها مجموع الثانوية العامة.

- في حالة إذا شهدت كلية إقبال كثيف من قبل الطلاب للالتحاق بها يتم قبول الطلاب الأعلى في المجموع ثم يجرى من بعدها التنسيق الداخلي.

تنسيق القبول بالجامعات الخاصة والأهلية

كلية الطب: الجامعات الخاصة والأهلية الجديدة وجامعة النيل الأهلية والمصرية للتعلم الإلكتروني والجامعة الفرنسية بالقاهرة وجامعة المنصورة الجديدة 80%، وجامعة الجلالة وجامعة العلمين الدولية 77%، وجامعة سيناء بفرعيها وجامعة الملك سلمان الدولية وجامعة شرق بور سعيد الأهلية وجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية 75%.

كلية طب الأسنان: الجامعات الخاصة والأهلية الجديدة وجامعة النيل الأهلية والمصرية للتعلم الإلكتروني والجامعة الفرنسية بالقاهرة وجامعة المنصورة الجديدة 78%، وجامعة الجلالة وجامعة العلمين الدولية 76%، وجامعة سيناء بفرعيها وجامعة الملك سلمان الدولية وجامعة شرق بور سعيد الأهلية وجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية 74%.

كلية العلاج الطبيعي: الجامعات الخاصة والأهلية الجديدة وجامعة النيل الأهلية والمصرية للتعلم الإلكتروني والجامعة الفرنسية بالقاهرة وجامعة المنصورة الجديدة 76%، وجامعة الجلالة وجامعة العلمين الدولية 74%، وجامعة سيناء بفرعيها وجامعة الملك سلمان الدولية وجامعة شرق بور سعيد الأهلية وجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية 73%.

كلية الصيدلة: كليات الجامعات الخاصة والأهلية الجديدة وجامعة النيل الأهلية والمصرية للتعلم الإلكتروني والجامعة الفرنسية بالقاهرة وجامعة المنصورة الجديدة 72%، وجامعة الجلالة وجامعة العلمين الدولية 74%، وجامعة الجلالة وجامعة العلمين الدولية 71%، وجامعة سيناء بفرعيها وجامعة الملك سلمان الدولية وجامعة شرق بور سعيد الأهلية وجامعة الإسماعيلية الأهلية الجديدة 70%.

كلية الطب البيطري: كليات الجامعات الخاصة والأهلية الجديدة وجامعة النيل الأهلية والمصرية للتعلم الإلكتروني والجامعة الفرنسية بالقاهرة وجامعة المنصورة الجديدة 68 %، وجامعة سيناء بفرعيها وجامعة الملك سلمان الدولية وجامعة شرق بورسعيد الأهلية وجامعة الإسماعيلة الأهلية الجديدة 66%.

كلية الهندسة: كليات الجامعات الخاصة والأهلية الجديدة وجامعة النيل الأهلية والمصرية للتعلم الإلكتروني والجامعة الفرنسية بالقاهرة وجامعة المنصورة الجديدة 68%، وجامعة الجلالة وجامعة العلمين الدولية 66%، وجامعة سيناء بفرعيها وجامعة الملك سلمان الدولية وجامعة شرق بورسعيد الأهلية وجامعة الإسماعيلة الأهلية الجديدة 65%.

كلية علوم الحاسب: كليات الجامعات الخاصة والأهلية الجديدة وجامعة النيل الأهلية والمصرية للتعلم الإلكتروني والجامعة الفرنسية بالقاهرة وجامعة المنصورة الجديدة 60%، وجامعة الجلالة وجامعة العلمين الدولية 61%، وجامعة سيناء بفرعيها وجامعة الملك سلمان الدولية وجامعة شرق بورسعيد الأهلية وجامعة الإسماعيلية الأهلية الجديدة 60%.

كليات التكنولوجية الحيوية وتكنولوجيا العلوم الصحية والعلوم الأساسية والفنون التطبيقية والإعلام واللغات والترجمة والاقتصاد والإدارة والتربية والعلوم الاجتماعية والسياحة والفنادق والحجقوق والقانون والتمريض والآثار والعلوم السينمائية: 53%.

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