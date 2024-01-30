سمير صبري: المرحلة الثانية من الحوار الوطني ستكون استجابة لدعوة الرئيس السيسي

قال الدكتور سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يستجيب بشكل قوي لجميع المشكلات التي يعاني منها المواطن المصري، لافتا إلى أن القيادة السياسية تؤكد دائما أن الدولة ستحل مشاكل الجميع سواء الشعب أو الحكومة.

وأضاف "صبري"، خلال مداخلته مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على شاشة الحياة، "كلنا واحد و في مركب واحده هنعبر كل المشاكل والأزمات علشان بلدنا تستاهل"، موضحا أن الحوار الوطني لديه رؤية أن يكون العمل بشكل أعمق مثلما أشار الرئيس السيسي في خطابه الأخير.

ولفت "صبري"، إلى أن الأولويات لدى الحوار الوطني هو وضع المشكلات الأنية والتي تسبب معضلة للاقتصاد وحركة السوق والتجارة والأسعار على المواطن ومناقشتها، منوها إلى أن الوثيقة هي رؤية لـ 6 سنوات قادمة.

وعقب: "اللي فهمناه من رسالة الرئيس أننا محتاجين حلول عاجلة وناجزة ويشعر بها المواطن بسرعة"، مضيفا أن الحلول ستكون واقعية ولها مدد زمنية للتنفيذ حتى ترجع الثقة بين الحوار الوطني والشارع المصري.

الوثيقة محترمة جدا

وتابع: "الوثيقة محترمة جدا ومقدرة لكن لها نقاش بطريقة أخرى واستراتيجية".