القاتل الصامت.. مأساة عروسين في البحيرة بعد ساعات من زفافهما

شهدت محافظة البحيرة واقعة مأساوية راحت ضحيتها عروس بعد ساعات من حفل زفافها، بينما نقل العريس إلى المستشفى.

وذكر ذلك في تقرير نشرته فضائية "العربية مصر" بعنوان: "وفاة عروس بعد ساعات من زفافها وعريسها يصارع الموت في العناية المركزة بسبب تسرب الغاز".

بدأت القصة بأحد قرى مركز أبو حمص بمحافظة البحيرة، في يوم الصباحية حيث اكتشفت الأهالي وفاة نرمين العروس ابنة الـ 21 عام وإصابة عريسها بسبب تسريب الغاز.

وقال خال العروس نيرمين خلال التقرير، " فرحنا كلنا والفرحة كانت كبيرة، وتاني يوم أهلها اتصلوا عليها يصبحوا عليها لقوها مش بترد لحد الساعة 1، واتصلوا أهل العريس بعدها وقالوا الحقونا الولاد في اختناق غاز والبنت توفت والولد في العناية المركزة وحالته خطر".

وأضاف خال العروس، أن العريس حاليا يتلقى العلاج بأحد مستشفيات كفر الدوار، ويدعى عبد العزيز وحالته مستقرة تحت جهاز التنفس الصناعي.

