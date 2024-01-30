فرج عامر يعلق على سبب خسارة المنتخب أمام كونغو الديمقراطية

علق فرج عامر رئيس نادي سموحة علي مباراة مصر والكونغو الديمقراطية عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب فرج عامر :"اتحاد كرة القدم له قدر كبير من مسئولية خروج المنتخب المصري من بطولة كاس امم افريقيا ، والمسئولية الاكبر علي من اختار هذا الجهاز الفني ومن رشحه ومن أشرف علي المنتخب".



وودع منتخب مصر بطولة كأس أمم أفريقيا من دور ثمن النهائي بعد خسارته أمام كونغو الديمقراطية بركلات الترجيح في مفاجأة صادمة لجماهير الكرة المصرية.



وانتهى الوقتان الأصلى والإضافى بالتعادل الايجابى 1 / 1 بين منتخبى مصر والكونغو الديموقراطية، قبل أن يلجأ المنتخبان لركلات الجزاء الترجيحية.