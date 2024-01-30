عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أفضل إصدارين من سامسونج بسعر مناسب في مصر

صدى البلد

مع تعدد الخيارات المتاحة في سوق الهواتف الذكية، قد يكون من الصعب اختيار أفضلها وبسعر مناسب، ولكن بالنسبة لمستخدمي سامسونج، هناك خيار واحد واضح يبرز من بين البقية: Galaxy A53 5G.

يتميز Galaxy A53 5G بالعديد من الميزات التي تجعله قيمة رائعة مقابل المال، بما في ذلك:

  • شاشة AMOLED مقاس 6.5 بوصة بدقة Full HD+ ومعدل تحديث 120 هرتز
  • معالج Exynos 1280 ثماني النواة
  • كاميرا خلفية رباعية العدسات بدقة 64 ميجابكسل
  • كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل
  • بطارية بسعة 5000 مللي أمبير

تتميز شاشة Galaxy A53 5G بألوان زاهية وتفاصيل واضحة، ومعدل التحديث البالغ 120 هرتز يضمن سلاسة الحركة. كما أن المعالج Exynos 1280 يوفر أداءً قويًا بما يكفي لمعظم المهام اليومية، بالإضافة إلى الألعاب الخفيفة.

تقدم الكاميرا الخلفية الرباعية العدسات مجموعة متنوعة من خيارات التصوير، بما في ذلك عدسة رئيسية بدقة 64 ميجابكسل وعدسة فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل وعدسة ماكرو بدقة 5 ميجابكسل وعدسة عمق بدقة 5 ميجابكسل. كما أن الكاميرا الأمامية بدقة 32 ميجابكسل مثالية لالتقاط صور سيلفي واضحة.

أخيرًا، توفر بطارية Galaxy A53 5G عمرًا طويلاً للبطارية حتى تتمكن من البقاء على اتصال طوال اليوم.

 بالتأكيد أحد أفضل الخيارات المتاحة للمستخدمين الذين يبحثون عن هاتف سامسونج بسعر مناسب.

مقارنة بين Galaxy A53 5G و Galaxy A73 5G

إذا كنت مهتمًا بشراء هاتف سامسونج بسعر مناسب، فقد تفكر أيضًا في Galaxy A73 5G ، حيث يتميز هذا الهاتف بالعديد من الميزات المتشابهة مع Galaxy A53 5G، ولكنه يأتي ببعض الترقيات، بما في ذلك:

  • شاشة AMOLED مقاس 6.7 بوصة بدقة Super AMOLED+ ومعدل تحديث 120 هرتز
  • معالج Snapdragon 778G ثماني النواة
  • كاميرا خلفية رباعية العدسات بدقة 108 ميجابكسل
  • كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل
  • بطارية بسعة 5000 مللي أمبير

تتميز شاشة Galaxy A73 5G بحجم أكبر ودقة أعلى من شاشة Galaxy A53 5G. كما أن المعالج Snapdragon 778G أسرع من Exynos 1280. بالإضافة إلى ذلك، تقدم الكاميرا الخلفية الرئيسية بدقة 108 ميجابكسل صورًا أكثر تفصيلًا من الكاميرا الرئيسية بدقة 64 ميجابكسل في Galaxy A53 5G.

ومع ذلك، فإن Galaxy A73 5G أغلى قليلاً من Galaxy A53 5G.

إذا كنت تبحث عن أفضل هاتف سامسونج بسعر مناسب، فإن Galaxy A53 5G هو الخيار الأفضل. يتميز بشاشة AMOLED رائعة ومعالج قوي وكاميرا خلفية رباعية العدسات وبطارية تدوم طويلاً.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

برقم الجلوس .. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 بالقاهرة والجيزة

هيرخص تاني.. مفاجأة سارة في أسعار الذهب وهذا موعد الانخفاض

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة| نسبة النجاح 78.4%

موعد صرف معاشات فبراير 2024.. اعرف هتقبض كام بعد الزيادات الأخيرة

أصعب 72 ساعة بالشتاء.. الأرصاد تحذر من رياح عاتية وبرد قارس وأمطار غزيرة

معايا اتنين صحابي وهاتي بنتين.. اعترافات أسماء بطلة شقة الطلاب العرب بأكتوبر

كولر يبلغ الخطيب رفضه رحيل ثلاثي النادي الأهلي للاحتراف| من هم

4 آلاف جنيه لجرام عيار 21.. سعر الذهب الآن في مصر

موضوعات متعلقة

لو عايز موبايل رخيص بأعلى جودة صوت لازم تشوف موبايل Tecno الجديد

بدل الأسود التقليدي..ألوان جديدة وشبابية لجهاز PlayStation 5

تحت الألف جنيه.. أحدث Smart Watch أشيك من Apple Watch

أخبارالتكنولوجيا..أحدث هاتف Honor بمواصفات ستذهلك.. سماعات إيربودز بشحن يمتد لـ 45 ساعة

أحدث المستجدات في Netflix لعام 2024

وداعا سامسونج.. هاتف OnePlus الجديد بأحدث معالج من كوالكوم

بـ 444 جنيها.. أحدث سماعات إيربودز بشحن يمتد لـ 45 ساعة

بكاميرا 108 ميجابكسل..أحدث هاتف Honor بمواصفات ستذهلك

ترشيحاتنا

كتائب حزب الله العراقية تعلن تعليق عملياتها ضد القوات الأمريكية

زاهي حواس: لن يتم طلاء الهرم.. وكريم عبدالعزيز قادر على تجسيد شخصيتي|خاص

محمد أبو العينين: أشكر زوجتي الراحلة التي شاركتني رحلة الكفاح

أحمد موسى مشيدا بـ أبو العينين: اقتحم الصحراء وعمل على زراعتها ولا يرضى إلا الخير لبلده

بعد الخروج الإفريقى| فرانكفورت يكشف أسباب غياب مرموش

أحمد موسى يكشف تفاصيل اجتماع رئيس غانا مع النائب محمد أبو العينين


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أخفت وجهه| ماذا قال الجمهور بعد ظهور نجل جوري بكر؟.. وهذا عملها الجديد

لأول مرة .. صورة ابنة محمد حماقي تخطف القلوب | شاهد

فوائد أكل الكوارع في الشتاء

مكتب شكاوى وحرف يدوية ومهارات|مشاركة متميزة لجناح القومي للمرأة في معرض الكتاب

فيديو

تحذيرات الأرصاد.. انخفاض كبير في درجات الحرارة وسقوط أمطار

عدم استقرار.. أسعار الذهب اليوم في محلات الصاغة

سكن لكل المصريين.. طرح 9 آلاف شقة جديدة

فيروس الزومبي.. هل يعود من جديد؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: التنمية المستدامة وعلاقتها بالألبان ومنتجاتها

معتز الخصوصى

معتز الخصوصي يكتب: رجعولنا منتخب الساجدين

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: إخفاق منتخب مصر عرض مستمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: "الأونروا".. وسياسة العقاب الجماعي للفلسطينيين!

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: ذبح الرموز بنيران صديقة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لماذا 25 يناير؟ !

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: شعورنا المتأخر بقيمة الأشياء

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أكتب إليك أن تكون حليفا لعقلك

اﻟﻤﺰﻳﺪ