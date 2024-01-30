تم رصده والتعامل معه.. مكافحة الآفات الزراعية: الجراد متواجد فى المناطق الصحراوية

قال الدكتور أحمد رزق، رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات الزراعية، إن الجراد الصحراوي من الحشرات العابرة للحدود وهو موجود فى المناطق القاحلة، وتبدأ أعداده تزداد مع توفر الظروف من نسبة رطوبة وتكون العشب الأخضر، مشيرا إلى أن تلك الفترة هي موسم تكاثره فى معظم بلدان العالم.

وأضاف رزق، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولى”، أن الوضع المتوتر فى السودان كان سببا فى أن أعمال مكافحة الجراد هناك تتراجع، ومن أجل ذلك تكونت بعض الأسراب وبدأت بالدخول إلى الحدود المصرية، وتم رصدها والتعامل معها.

وأوضح أن الجراد يأكل أى مادة خضراء، مطمئنا المصريين أنه متواجد فى المناطق الصحراوية ولم يتعداها، لافتا إلى أن فرق مكافحة الجراد قامت بعملية حصر فى الأراضي الصحراوية، ولم يتعد على أى محصول.