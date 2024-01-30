بعد توديع منتخب مصر لأمم أفريقيا.. وزير الرياضة يحدد مصير اتحاد الكرة

صرح الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بأنه من الطبيعي أن تغضب الجماهير من توديع منتخب مصر لكرة القدم بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023، المقامة حاليا في كوت ديفوار.



وقال أشرف صبحي في تصريحات إذاعية، عبر برنامج مع شوبير، عبر أون سبورت أف أم: الكورة أصبحت مزاج عام، وتحظى باهتمام، وفي الكرة لا توجد أمور مستقرة بشكل كبير، وهو أمر معروف.

وتابع: نصحنا كوزارة الرياضة، اتحاد الكرة أن يكمل البرتغالي كارلوس كيروش مشواره مع منتخب مصر، لكن لم يحدث ذلك.

وأشار وزير الشباب والرياضة، إلى أن الوزارة بدورها توفير المناخ اللازم، والظروف الملائمة، مؤكدا: «دورنا كوزارة الرياضة لا بد أن نؤديه على أكمل وجه.

وأكمل صبحي أنه لا توجد أي نية لإقالة اتحاد الكرة، بعد الخروج من بطولة كأس أمم أفريقيا 2023 في كوت ديفوار، من دور الـ16.

واوضح الوزير أنه يوجد انتخابات جديدة في الربع الأخير من العام الحالي، ولن نتعجل في اتخاذ قرارات سريعة.

وأضاف الدكتور أشرف صبحي: اتحاد الكرة في الموسم الماضي والحالي، فرغناه فقط للمنتخبات الوطنية، والاتحاد دوره أن يصل بالمنتخب لأعلى درجة، ونكون نحن خلفه وداعمين له.