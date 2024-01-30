أعلنت شركة Neuralink، وهي شركة التكنولوجيا العصبية ومقرها كاليفورنيا والمملوكة لرجل الأعمال إيلون ماسك، في 29 يناير 2024، عن إجراء أول عملية زرع بشرية لشريحة دماغية لاسلكية.

وحصلت شركة Neuralink على موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) لإجراء تجارب بشرية على شريحة دماغية لاسلكية في مايو 2023. وبدأت الشركة توظيف التجارب البشرية في سبتمبر 2023.

حقيقة اللمبي 8 جيجا..إيلون ماسك يزرع أول شريحة في دماغ إنسان حقيقي

تم إجراء العملية على رجل يعاني من شلل رباعي، وتم زرع الشريحة في دماغه الأمامي. قال ماسك إن المريض يتعافى بشكل جيد وأن النتائج الأولية تظهر اكتشافًا واعدًا لارتفاع الخلايا العصبية.

ويسمح أول منتج BCI من Neuralink، المسمى Telepathy، للمستخدمين بالتحكم في جهاز الكمبيوتر أو الهاتف الذكي بمجرد التفكير. وقد أظهرت الاختبارات على الحيوانات أن القرود يمكنها استخدام شريحة Neuralink للتحكم في لعبة بينج بونج بعقولها.

ويأمل ماسك أن يساعد المنتج الأشخاص الذين فقدوا القدرة على استخدام أطرافهم. قال: "تخيل لو كان ستيفن هوكينج قادرًا على التواصل بشكل أسرع من الكاتب السريع أو البائع بالمزاد."

جدير بالذكر إن عملية زرع أول شريحة دماغية لاسلكية في الإنسان قد تثير العديد من المشكلات الأخلاقية والقانونية. من المهم أن يتم إجراء المزيد من الأبحاث لتقييم سلامة وفعالية هذه التكنولوجيا.

تشمل بعض المخاوف الرئيسية المتعلقة بأجهزة BCI ما يلي:

السلامة: يمكن أن تسبب عمليات الزرع الجراحية مضاعفات مثل العدوى والنزيف. كما يمكن أن تسبب الأقطاب الكهربائية المزروعة في الدماغ تلفًا عصبيًا.

الخصوصية: يمكن أن تكشف أجهزة BCI عن معلومات شخصية حساسة، مثل الأفكار والمشاعر.

التحكم: يمكن استخدام أجهزة BCI للتحكم في سلوك الناس دون موافقتهم.

من المهم أن يتم تطوير أجهزة BCI بطريقة مسؤولة وأخلاقية. يجب أن تكون هذه الأجهزة آمنة وفعالة وخصوصية. كما يجب أن تكون هناك ضوابط قوية لمنع إساءة استخدام هذه التكنولوجيا.

يمثل زرع أول شريحة دماغية لاسلكية في الإنسان خطوة مهمة في تطوير تكنولوجيا BCI. ومع ذلك، من المهم أن يتم إجراء المزيد من الأبحاث لتقييم سلامة وفعالية هذه التكنولوجيا قبل أن تصبح متاحة على نطاق واسع.

يشار إلى أنه سبق وتم تناول مثل هذه الفكرة فيلم اللمبي 8 جيجا بطولة الفنان محمد سعد.