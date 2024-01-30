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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

خمسة مشاريع أردنية تشارك في مختبر "سرديات" لتطوير النصوص السينمائية

صدى البلد

اختتمت يوم الأحد الماضي، الدورة الأولى من مختبر سرديات لتطوير النصوص السينمائية بمشاركة ستة أردنيين (مشاركو سرديات)، عملوا بشكل مكثف على تطوير سيناريوهات مشاريعهم الطويلة الأولى على مدى ستة  أيام.

نظمت الهيئة الملكية الأردنية للأفلام مختبر "سرديات" لهذا العام من 22 إلى 27 (يناير ) في جنوب الأردن، وعُقدت فعاليات المختبر في أجواء هادئة وملهمة تحفز على الإبداع والحوار في أحد مخيمات وادي رم المميزة، والمختبر مخصص فقط للأردنيين وللمقيمين في الأردن.

واستضاف المختبر خمسة صناع أفلام مرموقين للعمل مع كُتاب السيناريو الأردنيين وتقديم النصح لهم ومشاطرة خبراتهم من أجل إطلاق العنان لإمكانياتهم الكتابية.

وتألف فريق المستشارين الإبداعيين من: خالد الحجر (مصر) ورشيد مشهراوي (فلسطين) وميشيل كمون (لبنان) وأبو بكر شوقي (مصر) وناديا عليوات (الأردن).

وعلق مهند البكري، المدير العام للهيئة الملكية للأفلام، على مختبر سرديات قائلاً: "تحرص الهيئة الملكية للأفلام على أن يكون التركيز على كتابة السيناريو والقصص الأردنية بكافة أشكالها."

 وأضاف: "هذه أول دورة لبرنامج سرديات ولا شك أنه سيلقى رواجا أكبر مع الحاجة المتزايدة لسيناريوهات أفلام تسرد قصصنا وهي قابلة للإنتاج."

والتقى مشاركو سرديات مع المستشارين في اجتماعات فردية مكثفة للنظر في السيناريوهات وصقلها بهدف سرد القصص بأكثر طريقة مقنعة.

 أما المشاريع والمشاركون في الدورة الأولى من مختبر سرديات فهم: "حمولة الصحراء" لموني أبو سمرا و"رسائل إلى فاطمة" لأنوار الشوابكة و"خبز وشاي" لساجدة زياد وبراء شلش و"نمشي" لبدر الزوايدة و"المصعد" لصالح خطايبة.

وعلق المستشار الإبداعي ميشيل كمون، الكاتب والمخرج، على المختبر بقوله: "المختبر هو إعطاء الصوت للمواهب الأردنية الجديدة ومساندتهم في بدايات سردياتهم السينمائية." فيما أثنت المشاركة موني أبو سمرا بقولها: "مختبر سرديات بيئة خلاقة وتجربة غنية جداً، أحدثت فرقاً كبيراً في تطوير فيلمي الطويل الأول بفضل نخبة من المرشدين السينمائيين المميزين."

كانت الهيئة قد فتحت باب القبول لاستلام سيناريوهات مشاريع طويلة في الفترة بين يوليو وسبتمبر من العام الماضي، وتم استلام ثلاثين طلباً مؤهلاً. 

وراجعت لجنة مؤلفة من ثلاثة مستشارين إبداعيين كافة الطلبات بعناية واختارت المشاريع النهائية بعد تقييمات ومقابلات مكثفة. وسيتم فتح باب استقبال طلبات المشاركة للدورة المقبلة من مختبر سرديات في الربع الأخير من عام 2024.

الهيئة الملكية الأردنية للأفلام - (RFC) هي مؤسسة عامة، تتمتع باستقلال إداري ومالي، تأسست في عام 2003 مع تفويض للتعزيز والمساهمة في تطوير صناعة سمعية وبصرية أردنية قادرة على المنافسة دولياً. تنظم الهيئة ورش عمل تدريبية وعروض أفلام وتوفر خدمات دعم الإنتاج.

الهيئة الملكية الأردنية للأفلام الملكية الأردنية جنوب الأردن خالد الحجر رشيد مشهراوي

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