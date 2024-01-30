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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

جولد بيليون: أسعار الذهب العالمية ترتفع 0.8% والسوق يترقب قرار الفيدرالي الأمريكي

الذهب
الذهب

ارتفعت أسعار الذهب لليوم الثاني على التوالي ليسجل أعلى مستوى منذ أكثر من أسبوع، لكن تبقى أسعار الذهب داخل نطاق محدد من التداولات في ظل انتظار الأسواق لنتائج اجتماع البنك الفيدرالي بالإضافة إلى بيانات قطاع العمالة الأمريكية هذا الأسبوع. 


وسجل السعر الفوري للأونصة العالمية من الذهب ارتفع اليوم بنسبة 0.1% ليسجل اعلى مستوى منذ أكثر من أسبوع عند 2040 دولار للأونصة ليتداول السعر حالياً عند المستوى 2035 دولار للأونصة. 


ومنذ بداية الأسبوع ارتفع سعر الذهب بنسبة 0.8% بعد أن وجد الدعم من ارتفاع الطلب على الملاذ الآمن في الأسواق المالية في أعقاب حادث قتل وجرح جنود أمريكيين على الحدود السورية في هجمة جوية، مما زاد من المخاطر الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط. 


ورغم ارتفاع سعر الذهب منذ بداية الأسبوع إلا أن تداولاته تظل داخل نطاق محدد حتى الآن، وهو ما يعكس توتر الأسواق وعدم الرغبة في اتخاذ قرار واضح لشراء الذهب أو بيعه لفترة مستمرة، وفق تحليل جولد بيليون.

ويصدر هذا الأسبوع  اجتماع البنك الفيدرالي الأمريكي ومن المتوقع أن يثبت أسعار الفائدة دون تغيير ولكن تركيز الأسواق ينصب على أية تلميحات تصدر عن البنك أو تصريحات لرئيسه جيروم باول الذي يتحدث في مؤتمر صحفي غدا عقب اجتماع البنك. 


وتصدر بيانات قطاع العمالة الأمريكي هذا الأسبوع وهي البيانات الأكثر أهمية والتي تساهم في قرارات البنك الفيدرالي، حيث تبحث الأسواق عن المزيد من الدلائل على مستقبل السياسة النقدية الأمريكية وأسعار الفائدة.


وتشير الرهانات الأخيرة للأسواق إلى احتمال بنسبة 50% أن يقوم البنك الفيدرالي بخفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعه في مارس القادم، حيث تراجع هذا الاحتمال من 70% بسبب البيانات الأمريكية الأفضل من المتوقع التي تصدر عن الولايات المتحدة منذ بداية العام.


وبجانب تصريحات أعضاء البنك الفيدرالي بضرورة استمرار الفائدة عند مستوياتها الحالية لفترة أطول من الوقت لضمان استدامة تراجع معدلات التضخم للوصول إلى مستهدف البنك الفيدرالي عند 2% خلال فترة زمنية مناسبة للبنك.


وتراجعت رهانات خفض الفائدة تسبب في ضعف في أداء الذهب منذ بداية العام، فقد انخفض سعر أونصة الذهب منذ بداية 2024 بنسبة 1.3% منذ كون خفض الفائدة يدعم أسعار الذهب بشكل كبير، ومع تقلص التوقعات بخفضها انعكس هذا بالسلب على أسعار الذهب العالمية.

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