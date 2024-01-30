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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الغضبان: جامعة بورسعيد حريصة على تطبيق منظومة متطورة في مجال التعليم

محافظ بورسعيد
محافظ بورسعيد

أكد محافظ بورسعيد عادل الغضبان أن جامعة بورسعيد حريصة على تطبيق منظومة متطورة في مجال التعليم الجامعي بصفة مستمرة، منوها بأن هناك إجراءات مكثفة لتوفير كافة سبل الراحة للطلاب. 

جاء ذلك خلال مشاركة المحافظ اليوم الثلاثاء في اجتماع مجلس جامعة بورسعيد، برئاسة الدكتور أيمن ابراهيم رئيس الجامعة ،وعدد من عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة.
واستعرض محافظ بورسعيد - خلال الاجتماع - ٱخر مستجدات الأعمال في كليات الجامعة، وناقش عددا من الموضوعات المتعلقة بالعملية التعليمية بجامعة بورسعيد.

وأكد أهمية المشاركة الفعالة للجامعة وتعاونها المثمر في العديد من المجالات، خاصة التعاون في مجال توفير المزيد من الدورات التدريبية والتأهيلية للمعلمين في كافة المراحل التعليمية وذلك على أحدث نظم التعليم والتدريب، بما يتماشى مع أهداف التطور في العملية التعليمية بالمحافظة.

من جانبهم، أشاد الحضور بجهود المرحلة الحالية التي شهدت إنجازات فى وقت قياسي، وساهمت فى جعل بورسعيد مدينة نموذجية من الطراز الأول، وحققت طفرة فى مستوى الخدمات المقدمة للمواطن على جميع المستويات.

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