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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

3 سنوات وغرامة.. القصة الكاملة لـ حبس نسرين طافش

صدى البلد

قضت محكمة جنح أكتوبر بمحكمة جنوب الجيزة الابتدائية الحكم برفض معارضة الفنانة نسرين طافش على حبسها 3 سنوات في القضية رقم 1636 لسنة 2023 وتأييد حبسها.

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وكانت قد توجهت نسرين طافش في وقت سابق بصحبة دفاعها ومندوب من النيابة العامة إلى مصلحة الطب الشرعى لاستكتابها أمام خبراء التزييف والتزوير لإعداد تقرير فنى بالاستكتاب والعرض على المحكمة.

وأسندت النيابة العامة لنسرين طافش بدائرة الشيخ زايد بتاريخ 30 يناير 2023 أنها أصدرت بسوء نية شيكا لصالح المجنى عليها نشوى صفاء الدين بمبلغ قدره 4 ملايين جنيه.

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