وزير الخارجية المجري: الطريق لا يزال طويلا قبل اجتماع أوربان وزيلينسكي

قال وزير الخارجية المجري بيتر زيجارتو خلال مؤتمر صحفي اليوم 30 يناير 2024، إن هناك طريقًا طويلًا قبل عقد اجتماع بين رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

ويأتي هذا الإعلان بعد يوم واحد فقط من لقاء زيجارتو مع نظيره الأوكراني في أوجهورود للتحضير لاجتماع محتمل بين زيلينسكي وأوربان.

وبحسب ما ورد قدمت المجر شروطًا إلى أوكرانيا من شأنها أن تخلق "صفحة نظيفة" بين البلدين وتمهد الطريق للقاء رئيسي الدولتين رسميًا.

خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع بين سيجارتو ومسؤولين أوكرانيين آخرين، قال زيجارتو إن بودابست قدمت طلبًا من 11 نقطة إلى أوكرانيا فيما يتعلق بحقوق الأقليات القومية، حسبما أوردته وكالة رويترز.

واتهمت بودابست مرارا كييف بقمع حقوق الأقليات المجرية التي تعيش في المناطق الغربية من أوكرانيا، بالقرب من الحدود بين البلدين، وهو ما تنفيه كييف.

ووفقا للوزير، تريد المجر إعادة الحقوق التي كانت تتمتع بها الأقلية قبل عام 2015. وتشمل القائمة استعادة وضع المدرسة الوطنية، والقدرة على الحصول على شهادة الثانوية العامة باللغة المجرية، والقدرة على استخدام اللغة المجرية في الحياة العامة.

وكانت العلاقة بين المجر وأوكرانيا متوترة، والتي ساءت منذ بداية الغزو الروسي واسع النطاق وحافظ أوربان على علاقات وثيقة مع روسيا، مخالفا الجبهة الموحدة التي حاول الاتحاد الأوروبي تقديمها لدعم أوكرانيا.

وعارض أوربان إطلاق مفاوضات انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي وعرقل تمرير حزمة مساعدات بقيمة 50 مليار يورو (54 مليار دولار) لأوكرانيا في ديسمبر ومن المقرر أن يجتمع زعماء الاتحاد الأوروبي في الأول من فبراير للتصويت على الحزمة مرة أخرى.