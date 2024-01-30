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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

نيك كاسيدي يحقق الفوز في الموسم العاشر للفورمولا إي

نيك كاسيدي يحقق الفوز
نيك كاسيدي يحقق الفوز في الموسم العاشر للفورمولا إي

فاز السائق "نيك كاسيدي" من فريق "جاجوار تي سي إس ريسينج" في الموسم العاشر للفورمولا إي، في سباق الدرعية بالسعودية ليحتفل بسباقه الخمسين في بطولات الفورمولا إي.

 ويصبح السائق الوحيد الذي يصل إلى منصة التتويج في جميع الجولات الثلاثة التي أقيمت حتى الآن ضمن الموسم الحالي من بطولة العالم إيه بي بي للفورمولا إي.

بدأ "كاسيدي" السباق من المركز الثالث وتمكن من مواكبة المتصدرين روبين فرينز (من فريق إنفجن ريسينج) وأوليفر رولاند (من فريق نيسان للفورمولا إي)، وسرعان ما نجح أسلوب كاسيدي التكتيكي من انتزاع الصدارة.

تمكن "كاسيدي" من التقدم بواقع 2.5 ثانية لينفذ ثاني دفعة إجبارية لنمط الهجوم بدقة متناهية. وعلى الرغم من الملاحقة المستمرة من قبل فرينز ورولاند، واللذان تأخرا عنه بأقل من ثانية في المراحل الأخيرة من السباق، استطاع كاسيدي الاحتفاظ بالصدارة واجتياز خط النهاية بثقة.

ويعتبر تحقيق فرينز للمركز الثاني بمثابة عودة قوية إلى منصة التتويج بعد فترة ابتعاد طويلة منذ اعتلائه المنصة في نيويورك قبل موسمين. أما رولاند فقد أنهى السباق في المركز الثالث، لتكون المرة الأولى التي يصعد فيها إلى المنصة منذ فوزه في سيؤول الكورية في الموسم الثامن.

واستطاع "جايك هيوز" من فريق "نيوم مكلارين" الحصول على المركز الرابع – أفضل مركز حققه حتى الآن، بينما حل في المركز الخامس السائق "ستوفيل فاندورن" من فريق "دي إس بينسكي" الذي يواصل تقديم أداء متميز في الدرعية.

شهد السباق جهوداً واضحة من قبل السائق "ساشا فينيستراز" من فريق نيسان، والسائق "باسكال ويرلين" من فريق "تاغ هوير بورشه" إلى جانب البطل السابق "جان إيريك فيرن" من فريق "دي إس بينسكي". أما حامل لقب البطولة "جايك دينيس" من فريق "أندريتي" فقد حقق نتيجة مخيبة لآماله وأنهى السباق في المركز العاشر، ولكنه تعرض في النهاية إلى تخفيض نقاطه بعد عقوبة خمس ثوان بسبب التجاوز أثناء رفع الراية الصفراء.

وبهذه النتيجة أصبح مجموع نقاط كاسيدي 18 نقطة تضعه في مقدمة ترتيب بطولة العالم للسائقين، بينما يحتل فريق "جاغوار تي سي إس ريسينغ" صدارة ترتيب الفرق بفارق كبير. وتنتقل بطولة العالم "إي بي بي للفورمولا إي" إلى محطتها التالية في مدينة "ساو باولو" البرازيلية لإقامة الجولة الرابعة في 16 مارس، حيث تستمر الفعاليات المشوقة لسباقات السيارات الكهربائية.

وعلق نيك كاسيدي من فريق جاغوار تي سي إس ريسينج على فوزه بالقول: "إنه إنجاز رائع، بل إنه أشبه بالحلم. لدي سيارة مدهشة وأنا محظوظ للغاية لأن الأمور سارت كما أتمنى."

وأضاف: "لكل فوز خصوصيته، وهذه بداية مذهلة للموسم – أعرف أن ذلك قد لا يستمر ولكنني الآن سأركز على الأداء والفوز." 

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