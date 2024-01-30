عزة مصطفي: أبو العينين نموذج مشرف وواجهة للصناعة المصرية في أفريقيا وأوروبا

فاز النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، بجائزة أبطال أفريقيا فى حوار الازدهار الإفريقي الذي استضافته غانا.

وهنأت الإعلامية عزة مصطفى، خلال تقديم برنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، أبو العينين، لفوزه بهذه الجائزة فى حوار الازدهار الإفريقي، مؤكدة أنها تعتبر تكريمًا للصناعة المصرية ممثلة فى شخص النائب محمد أبو العينين.

وأكدت مصطفى، أن أبو العينين استطاع الوصول بالصناعة المصرية للعالمية، وأصبح نموذجا لرجل صناعة مصري نجح في تحقيق نجاحات كبيرة علي مدار تاريخه في مصر وأفريقيا وأوروبا والعالم كله.

وأوضحت أن أبو العينين استطاع من خلال تاريخه في مجال الصناعة المصرية أن يكون نموذجًا مشرفًا يفرض تواجده ويكون واجهة للصناعة المصرية في أفريقيا وأوروبا ودول العالم.

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