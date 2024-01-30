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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

خبير تربوي: التعليم حظي بمزيد من التطوير والاهتمام خلال الفترة الأخيرة

خبير تربوى : حظى
خبير تربوى : حظى التعليم خلال الفترة الأخيرة مزيد من التطوير

قال الدكتور عاصم حجازي أستاذ علم النفس التربوي المساعد بكلية الدراسات العليا للتربية جامعة القاهرة، إن التعليم بصفة عامة والتعليم الجامعي بصفة خاصة حظي في السنوات الأخيرة بمزيد من الاهتمام والتطوير واتجهت إليه الأنظار باعتباره ركيزة أساسية للتنمية المستدامة وعنصرا فاعلا في خطة التنمية الشاملة التي تعمل عليها جميع أجهزة الدولة وحظيت الكليات التكنولوجية والتعليم التكنولوجي بالنصيب الأوفر من هذا الاهتمام، حيث تمت عمليات إعادة تشكيل وإعادة صياغة لمفردات التعليم الفني بما يتفق وروح العصر .

وأوضح عاصم حجازى لـ صدى البلد، أن رحلة العطاء تستمر بجانب مسيرة التطوير بمزيد من التحالفات بين الجامعات المصرية الحكومية والأهلية والخاصة وكبرى الجامعات العالمية من ناحية وبينها وبين سوق العمل من ناحية أخرى، لتحقيق مزيد من الربط بين التعليم وحياة الناس وخطط التنمية المقدمة لهم وتستهدف هذه التحالفات تحقيق أكبر قدر من المنافع المتبادلة بين المؤسسات الجامعية وسوق العمل.

على الجانب الآخر، اطلع الرئيس كذلك على تطورات تفعيل مبادرة “تحالف وتنمية”، التي تهدف لتعزيز التحالفات بين الجامعات وهيئات الصناعة، لوضع خطط تنمية نابعة من كل إقليم ومحافظة، تقوم على الربط والتكامل بين العملية التعليمية والاحتياجات التنموية، وخصصت وزارة التعليم العالي مبلغ مليار جنيه من الجهات المانحة لتفعيل هذه المبادرة.

كما شهد الاجتماع عرض تطورات مبادرة “بنك المعرفة المصري”، حيث وجه الرئيس السيسي بمواصلة تفعيل هذه المبادرة، بما يساهم في الارتقاء بتصنيف الجامعات والمؤسسات والمراكز البحثية المصرية دولياً، ويضمن تعزيز اقتصاد المعرفة والاستفادة من الإمكانات الهائلة لرأس المال البشري في مصر.

Jobs Education أستاذ علم النفس التربوي أستاذ علم النفس الاحتياجات التنموية التعليم الجامعي

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