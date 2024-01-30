محمد أبو العينين: ضرورة جذب المستثمرين من دول العالم لتوطين الصناعات بمصر

قال النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، رئيس مجموعة كليوباترا، إن الصين من أكبر الدول التي غزت أفريقيا في السنوات الماضية وعملوا مبادرة الحزام والطريق، وأقاموا المدن الصناعية المتخصصة وكان فكرهم متقدم في التعامل مع موارد القارة.

وتابع محمد أبو العينين خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن العالم أصبح يدرك أن أفريقيا قارة غنية ولديها موارد وإمكانيات كبيرة.

وأكد أبو العينين، أنه لابد من الترويج لافريقيا فى العالم والعمل على توطين الصناعات فى القارة.

وشدد محمد أبو العينين على ضرورة جذب المستثمرين من كل دول العالم لتوطين الصناعات، مشيرا إلى أن الصين تضخ مليارات الدولارات فى إفريقيا، وهي الأكبر من حيث الاستثمار فى القارة.

وأردف أبو العينين، أن أفريقيا أصبحت تبحث عن توطين الصناعات، والقارة تحتاج لنظرة مختلفة اقتصاديا وإقامة مشروعات عملاقة فى البنية التحتية.