إثيوبيا تندفع بقوة نحو الهاوية.. آبي أحمد على مشارف تفكيك الإمبراطورية الحبشية والسؤال الحالي متى وكيف؟| تحليل شامل لصحيفة إثيوبية

نشرت صحيفة ethiopia-insight، تقرير مفصلا عن ما أسماه مستقبل إثيوبيا، وكيف يقودها أبي أحمد إلى الهاوية، حتى أصبحت إثيوبيا دولة فاشلة تندفع بسرعة نحو التفكك، وبحسب ما جاء بالصحيفة الإثيوبية، فسواء كان ذلك بالعنف أو من خلال انفصال تمت إدارته بعناية، فإن تفكك إثيوبيا يبدو أمراً لا مفر منه، والسؤال الحقيقي ليس ما إذا كانت إثيوبيا سوف تتفكك، بل متى وكيف.

وفقا لما جاء بتحليل الصحيفة الإثيوبية، فإن الواقع يحصر إثيوبيا بين المطرقة والسندان، فهناك احتمال حقيقي أن يؤدي الوضع الراهن أو التفكك إلى حرب أهلية شاملة مع عواقب مدمرة لا يمكن تصورها على إثيوبيا والقرن الأفريقي، ومن خلال النظرة الأكثر تفاؤلاً، فإن الدول داخل إثيوبيا قد تتجنب إراقة الدماء العنيفة من خلال اختيار الانفصال المنظم والتفاوضي لتشكيل دول قومية مستقلة، وإذا تم القيام بذلك على النحو الصحيح، فقد يؤدي إلى نتيجة أفضل مما حدث في إثيوبيا على مدى القرن ونصف القرن الماضيين.

العقبات القائمة

في البداية، يجب الاعتراف بالتحديات التي تطرحها تفكك أي بلد، بما في ذلك إمكانية إثارة هجرة جماعية عبر الحدود المرسومة حديثًا، واندلاع الصراع داخل الدول المقسمة وفيما بينها، والخلافات حول تقسيم الأراضي والأصول بين قادة هذه الدول، وتنص على، ولأنه لا توجد مجموعة عرقية تعيش في منطقة متجانسة ومتصلة، فإن أي دولة تخرج من تحت أنقاض الإمبراطورية الحبشية سوف تحتاج إلى ضمان حماية حقوق الأقليات، ومع ذلك، فإن مثل هذه التحديات تتضاءل مقارنة بعملية التفكك العنيفة التي تشبه يوغوسلافيا خلال التسعينيات، وهناك، وبعد الكثير من إراقة الدماء، ظهرت على الأقل دول قومية جديدة واعدة.

ومع ذلك، فإن العوائق التي تحول دون ضمان حدوث هذا التفكك سلميًا تشمل رئيس الوزراء أبي أحمد، الذي لن يتردد في محاولة الحفاظ على تماسك إثيوبيا، والنخب العرقية المشاكسة، مثل الأمهرة الذين يطالبون بالأراضي التي تنتمي بشكل شرعي إلى تيغراي وأوروميا، وبني شنقول جوموز، ويعد وضع أديس أبابا، المعروفة باسم فيفيني في لغة عفان أورومو، نقطة شائكة أخرى صعبة الحل بشكل خاص، حيث يدعي القوميون الأورومو أنها مركز مؤسساتهم التقليدية في جادا ويتصورونها عاصمة لدولة أوروميا الفيدرالية أو الكونفدرالية أو المستقلة.

كما يطالب قوميو الأمهرة بملكية العاصمة، والحقيقة هي أنه لا يوجد مستعمر يتخلى طواعية عن مطالبته بالمستعمرين إلا إذا أجبروا على ذلك، والحقيقة الأخرى هي أنه على الرغم من أن القوميين الأورومو يطالبون بفينفيني كمركز لموطنهم الأصلي، فقد أصبحت منذ ذلك الحين عاصمة متعددة الأعراق وهي المركز السياسي والإداري والدبلوماسي والاجتماعي والاقتصادي لإثيوبيا، وبالتالي إقناع أي حكومة مركزية بالتخلي عن السلطة عليها ستكون مهمة شاقة.

دورة الحرب غزت فكرة التفكك

ووفقا لتحليل الصحيفة الإثيوبية، فإن الحجة الرئيسية لصالح السعي إلى التفكك المنظم تتعلق بدورة الحرب التي خلقتها الجهود المستمرة للحفاظ على تماسك إثيوبيا، فقد تم إنشاء إثيوبيا كإمبراطورية استعمارية تابعة بمساعدة القوى الإمبراطورية الأوروبية في حروب الغزو متعددة الجوانب التي شنها الإمبراطور منليك الثاني في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين، فخلال حروب الغزو، أصبحت الدول الحبشية المجزأة مركزية، وأصبحت تمارس سلطة الدولة، واستوطنت شعوبها في أراضي أوروميا، والصومال، وولايتا، وسيداما، ودول جنوبية أخرى، وتم منح المستوطنين الأراضي المأخوذة من الدول المستعمرة، في حين تم الترويج لدين ولغة وثقافة وأنظمة سياسية وأسلوب حياة للمستوطنين وتم قمع تلك الخاصة بالدول المستعمرة.

وشمل استعمار الدول الجنوبية أيضًا إنشاء نظام شبه عبودية حيث تم تحويل أراضي الشعوب المهزومة إلى ملكية المستعمرين الاستيطانيين، ولا تزال الآثار المترتبة على حروب الغزو هذه قائمة، أحيانًا في الظلام، مخفية عن الأنظار، وفي أحيان أخرى في العلن ليراها أي شخص، فالصراعات لا تنتهي أبدا، ولا تتم معالجة عللها، وتبقى التظلمات نشطة ومستمرة وغير منقطعة، وفي هذا النظام من التحالفات المتغيرة، يصبح الأصدقاء أعداء بنفس السرعة التي يصبح بها الأعداء أصدقاء، وغالباً ما تُستخدم المظالم المشروعة لمجتمع ما لتبرير إلحاق الأذى بالآخرين.

وقد واجه زعماء إثيوبيا، من منليك الثاني، إلى هيلا سيلاسي الأول، ومنجيستو هايلي مريم، وملس زيناوي، وهيلي مريم ديسالين، وآبي أحمد، استحالة الحفاظ على تماسك إثيوبيا دون اللجوء إلى القوة الغاشمة، وكما حدث في الماضي، أدت محاولات آبي لاستخدام سلطة الدولة لإجبار الدول المتمردة على الخضوع إلى صراعات كارثية، هذه المرة في أوروميا ، وتيغراي ، وأمهرة، ومع ذلك، فقد عمل الداعمون الدوليون - وأبرزهم الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة - مع الأنظمة الإثيوبية المتعاقبة، الأمر الذي وفر المصداقية الدبلوماسية إلى جانب كميات هائلة من المساعدات الثنائية والأمنية والإنسانية، وقد أدى هذا التحالف غير المقدس بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية إلى تمكين النظام القمعي في إثيوبيا وتقويض المطالب العادلة للدول المستعمرة، ومن بين الكلمات المتكررة التي يكررها هؤلاء الزعماء الأثيوبيون والغربيون تذكيرنا بأن تفكك إثيوبيا هو شر ينبغي تجنبه، حتى لو هلك الملايين لتفاديه.

الوضع الراهن

ومنذ وصول آبي إلى السلطة في عام 2018، اندلعت حروب متعددة الجوانب مرة أخرى بين الدولة الإثيوبية والدول المكونة لها، وهي تيغراي وأوروميا وأمهرة، حتى بمساعدة خصم أجنبي متعطش للدماء، إريتريا، في تيغراي، وتم تنشيط الحرب الخفية المستمرة في أوروميا في عام 2018 في غضون أشهر من تعيين أبي رئيسًا للوزراء من قبل الحزب الحاكم آنذاك، الجبهة الديمقراطية الثورية الشعبية الإثيوبية (EPRDF)، واضطرت جبهة تحرير شعب تيغراي (TPLF)، باعتبارها الحزب الرئيسي في ائتلاف الجبهة الديمقراطية الثورية للشعب الإثيوبي، إلى قبول رئيس وزراء جديد من عضو صغير، المنظمة الديمقراطية الشعبية للأورومو (OPDO)، بسبب النضال المتواصل لشباب الأورومو. يُعرف باسم Qeerroo/Qarree .

وسرعان ما انقلبت الحكومة الجديدة على حركة الأورومو الشعبية ورفضت مطالب المتظاهرين، فقد تبنت القتل الجماعي والسجن بينما قامت بشكل منهجي بتفكيك نضالهم السلمي، مما أجبر العديد منهم فعلياً على الانضمام إلى المقاومة المسلحة التي يقودها جيش تحرير الأورومو، وعندما فشلت محاولاته لطمس قانون الشؤون القانونية، تحول نظام آبي إلى سياسة أقرتها الدولة تتمثل في " تجفيف البركة لقتل الأسماك"، فقد نشرت قوات الأمن الفيدرالية والإقليمية، وميليشيات الأمهرة والأورومو، ومجموعات المستوطنين المحليين الأمهرة في أوروميا للنهب والاغتصاب والقتل حسب الرغبة، وفي غضون ذلك، هدم آبي الحزب الحاكم وشكل حزبا جديدا في عام 2019، حزب الازدهار، لتعزيز طموحه الإمبراطوري في قالب الأباطرة منليك الثاني وهيلاسيلاسي الأول.

وتم إسكات البنادق في نوفمبر 2022 بعد عامين من الحرب العنيفة التي شهدت خسارة مئات الآلاف من الأرواح من خلال المجازر والمجاعة والقتال، واستخدام الاغتصاب كسلاح حرب ، وتشريد الملايين، والدمار الاقتصادي المتعمد، واعتقدت مختلف القوى السياسية والمسلحة في أمهرة أن الحكومة يجب ألا تدخل في اتفاق سلام مع منافسيها، قوات تيغراي. لقد كانوا يخشون أن يُجبروا على إعادة الأراضي التي تم ضمها بشكل غير دستوري من تيغراي، ووجهوا أسلحتهم ضد نظام آبي، الذي كانوا يساعدونه ضد دول مثل أوروميا وتيجراي.

مضاعفة الحروب

وتطرق تحليل الصحيفة الإثيوبية إلى ما أسماه الحروب الأفقية، ففوق الوضع العام بين أقاليم إثيوبيا، فهذا هناك حروب أفقية داخل العديد من تلك الأقاليم، فعلى سبيل المثال، كانت أمهرة في حالة حرب مع نفسها - حيث تواجه الحكومة الإقليمية المحاصرة ميليشيات الأمهرة - ومع جميع جيرانها، بما في ذلك السودان وثلاث مناطق إثيوبية مجاورة، وقد تورطت ميليشيات الأمهرة في ارتكاب فظائع في بني شنقول جوموز ، وأوروميا ، وتيغراي، وعلى وجه الخصوص، في بداية الحرب بين الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي والسلطات الفيدرالية، قامت منطقة أمهرة بضم غرب تيغراي بالقوة وانخرطت في حملة تطهير عرقي بدعم ضمني أو مباشر من الحكومتين الإثيوبية والإريترية، ويناقش قادة أمهرة ووسائل الإعلام والناشطون علناً الاستيلاء على أراضي أجداد غوموز وأورومو وضمها في محاولة لاستعادة مجدهم الإمبراطوري السابق، وتعمل هذه النخب الأمهرة على تقويض أسس التعايش السلمي بين مجتمعي الأورومو والأمهرة.

وكانت إحدى النتائج المؤسفة لهذا الصراع الإقليمي هي سلسلة من المذابح ضد المدنيين الأمهرة المقيمين في أوروميا، كما تم استهداف المدنيين الأورومو في سلسلة من المذابح عبر الحدود، خاصة في شرق ووليجا، وشمال شيوا، ومنطقة أوروميا في منطقة أمهرة، والأكثر إخفاءً عن الأنظار هو الاضطرابات في الجنوب، ومن بين هذه الصراعات، قوبلت مطالب شعب ولايتا بحكم نفسها بالقوة الغاشمة، بما في ذلك قتل المتظاهرين السلميين في الساحة العامة وإقالة القادة المنتخبين من مناصبهم، كما أن المنطقة الصومالية لها نصيبها من التشابكات السياسية، حيث فر الآلاف من الصراع في بني شنقول جوموز، بحثًا عن ملجأ في جنوب السودان والسودان اللذين مزقتهما الحرب، كما كان نظام آبي يقرع طبول الحرب ضد الدول المجاورة، بما في ذلك السودان في الماضي والآن إريتريا ، في أحدث مثال على تحول الأصدقاء الذين كانوا ذات يوم إلى أعداء.

الجمود السياسي

هناك مأزق سياسي ناجم عن رفض النخبة الحاكمة تحويل إثيوبيا إلى ترتيب سياسي يستوعب دول البلاد المتنوعة، ولغاتها، وثقافاتها، وأنظمتها السياسية، وأديانها، ووجهات نظرها العالمية، فقد أثبتت إثيوبيا مراراً وتكراراً عجزها عن التغيير من خلال استيعاب الديمقراطية وحقوق تقرير المصير الوطني. وبدلاً من ذلك، اختارت الأنظمة الإثيوبية المتعاقبة سجن معارضيها وقتلهم.

ورغم أن الحكومة المركزية والقوميين الأمهرة في حالة حرب الآن، فإنهم يتقاسمون الطموح الإمبراطوري، ويمكن القول إن حروبهم ضد الدول الأخرى تمثل استمرارًا لحروب الغزو في نهاية القرن التاسع عشر، وتصر نخب الأمهرة على تفكيك الترتيب الفيدرالي المتعدد الجنسيات، الذي تتبناه الدول المستعمرة - التي تدعم الدستور الحالي على الرغم من إحباطها بسبب عدم تنفيذه منذ اعتماده في عام 1994، لذلك فإن طموح النخب الأمهرة لتقسيم أوروميا، وتيجراي، وبينيشنقول-جوموز إلى أجزاء، وإنكار حقوق الدول الأخرى، وإعادة إثيوبيا إلى مجدها الماضي المفترض، يعرض أي إمكانية لإنقاذ إثيوبيا للخطر.