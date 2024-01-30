صحيفة عبرية: مصر تضغط للتوصل إلى اتفاق بين إسرائيل وحماس قبل رمضان

قالت صحيفة "معاريف" العبرية، في تقرير لها مساء اليوم الثلاثاء، إن مصر تضغط على كل من إسرائيل وحركة حماس من أجل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة قبل شهر رمضان المبارك.

ونقلت الصحيفة عن مصادر أن هناك مخاوف من أنه إذا لم يحدث ذلك فإن الوضع في المنطقة سيتصاعد بشكل أكبر ويخرج عن نطاق السيطرة.

وفي وقت سابق، قال مسؤول كبير في حماس لوكالة رويترز، إن اقتراح وقف إطلاق النار الذي طرح في قمة باريس يتضمن ثلاث مراحل، وأن عدد الأسرى الفلسطينيين الذين سيتم إطلاق سراحهم مقابل إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين لم يتم تحديده بعد.

وبحسب المسؤول فإن الخطوة الأولى هي إطلاق سراح من النساء والأطفال والمسنين والمرضى، أما المرحلة الثانية هي إطلاق سراح جميع الجنود المختطفين والمرحلة الثالثة هي إطلاق سراح الجثث.

وبحسب تقرير لوكالة "رويترز"، فمن المتوقع أن يتوجه زعيم حماس إسماعيل هنية إلى القاهرة قريبا لإجراء مناقشات مع المسؤولين المصريين حول الاقتراح.

وقال المسؤول: "نحن نقدر دور مصر وقطر في التوصل إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار في غزة".