لاعب منتخب مصر: حصلت على هداف البطولة بسبب زملائي.. ولعبت كرة يد بالصدفة

قال أحمد عادل، لاعب منتخب مصر لكرة اليد وهداف بطولة أمم أفريقيا لكرة اليد، إن حصوله على لقب الهداف في البطولة جاء بفضل لاعبي منتخب اليد، وهذا أمر يجب أن يُحسب له، واللاعبين بذلوا جهودا كبيرة في البطولة، والأمر في النهاية يعود لزملاؤه في المنتخب بشكل كبير.

لعبت كرة اليد عن طريق الصدفة

وأضاف، خلال لقاء خاص مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج "التاسعة" المذاع عبر قناة "الأولى"، أن دخوله مجال كرة اليد جاء عن طريق الصدفة إذ كان في المدرسة صغيرا وطُلب أن يتواجد شخص يكتب بيده اليسرى، ومن ثم انتقل للتدريب في نادي الترسانة، ومن ثم أحب اللعبة، وتألق فيها بشكل مستمر.

وتابع: "مكنش باين وأنا صغير على أني أنا طويل، ولكن بعد ما كبرت بان طولي أكتر، وتالقي في البطولة بفضل كبير من عند ربنا، ومن ثم زملائي".