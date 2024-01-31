الدكتور يسري الشرقاوي يكشف الوصفة السحرية للتجارة الأفريقية

قال الدكتور يسري الشرقاوي رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الافارقة إن الوصفة السحرية للتجارة الأفريقية تبدأ بمعرفة المصريين أكثر للقارة الأفريقية.

وأضاف "الشرقاوي"، في لقاء حصري مع الإعلامية انجي أنور في برنامج مصر جديدة، الذي يذاع على قناة etc، أن الانضمام لأحد الجمعيات المؤثرة على الأرض في القارة لفتح مجالات والاستعانة بالشركاء الاستراتيجيين للتمثيل التجاري يساهم بشكل كبير في تسهيل التجارة في افريقيا .



وأشار “الشرقاوي”، إلى أن أول الطريق أن اعرف نفسي جيدا في السوق الأفريقية ودراسة السوق جيدا وخطوط الإنتاج والبنوك ويجب أن يكون لدي سياسة تسويقية وطرق التصدير.