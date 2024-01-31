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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

اجتماع طارئ غدًا..قصواء الخلالي: مصادر تؤكد استقرار اتحاد الكرة على إقالة فيتوريا

صدى البلد

قالت الإعلامية قصواء الخلالي، إن الشعب المصري ينتظر معرفة مصير اتحاد الكرة والمدير الفني لمنتخب مصر “فيتوريا”، لافتة إلى أن التساؤل الأبرز هو من يتحمل كارثة خروج المنتخب من أمم إفريقيا؟.

أوضحت “الخلالي”، خلال تقديمها برنامجها “في المساء مع قصواء” المذاع على قناة cbc، أن المصادر والأخبار تؤكد استقرار اتحاد الكرة على إقالة فيتوريا في اجتماعه الطارئ غدًا، واستمرار اتحاد الكرة دون استقالة رغم الخروج من أمم إفريقيا، لكي يستقر المشهد الرياضي بمصر.

السبب هو الرطوبة

تابعت "الخلالي" بأن المدير الفني لمنتخب مصر روى فيتوريا، قدم تقريرًا لاتحاد الكرة، قال فيه إن سبب خروج منتخب مصر من أمم إفريقيا هو الرطوبة، وأنه تفاجأ بمستوى الرطوبة وتأثر اللاعبين بها، وهناك بعض المنتخبات العربية تأثرت أيضا، ومنتخب المغرب هو الوحيد الذي لم يتأثر، معلقة: «كلام ابن عم حديث، الموضوع في حاجة مش مضبوطه».

قصواء الخلالي اتحاد الكرة منتخب مصر فيتوريا إقالة فيتوريا أمم أفريقيا

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