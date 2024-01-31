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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وزيرة الهجرة: نعمل على تحقيق طموحات الشباب بما يضمن كرامتهم ويكون بصالحهم

صدى البلد

أكدت السفيرة سها الجندي، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن الحكومة تبحث إنشاء مركز متكامل يحاكي قصة النجاح الخاصة بالمركز المصري الألماني، وهو المركز الخاص بالتدريب من أجل التوظيف في ألمانيا.

وأوضحت “الجندي”، خلال لقائها مع الإعلامية قصواء الخلالي ببرنامج "في المساء مع قصواء" الذي يذاع على قناة "cbc، : “نحن نرغب في إقامة مركز تدريب من أجل التوظيف في الكثير من الدول التي طلبت محاكاة للمركز المصري الألماني الناجح، بحيث يكون هناك هيئة وطنية متكاملة، إننا نعمل على تحقيق أحلام الشباب بما يضمن كرامتهم وفي صالحهم في نهاية الأمر”.

وأضافت: "لدينا العديد من الملفات مثل ملف مكافحة الهجرة غير الشرعية وملف المبادرات الرئاسية، والدورة الثانية من مبادرة (أتكلم عربي) التي تركز على دعم انتماء الشباب بالخارج وتعريفهم بالحضارة المصرية والجذور الحقيقية لمصر".

اللغة حلقة الوصل

وتابعت: "نركز دائما على تعليم الشباب اللغة العربية لأننا نعلم أن اللغة حلقة الوصل بين أي شعبين وأي مواطن ودولته".

 

سها الجندي المركز المصري الألماني المانيا الهجرة غير الشرعية المبادرات الرئاسية اتكلم عربي

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