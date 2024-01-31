الدوري الإنجليزي| لوتون تاون يهزم برايتون برباعية.. وفولهام يتعادل سلبيًا أمام إيفرتون

حقق فريق لوتون تاون، فوزا كبيرا على ضيفه برايتون، برباعية نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الثلاثاء على ملعب (كينلورث رود) في إطار الجولة الـ22 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجّل رباعية لوتون تاون كل من اليجاه اديبايو"هاتريك" في الدقائق 1 و42 و56 وتشيدوزي أوجبيني بالدقيقة الثالثة.

ورفع الفوز - وهو الخامس هذا الموسم لفريق لوتون تاون - رصيد الفريق إلى 19 نقطة؛ ليرتقي للمركز السابع عشر، بينما تكبد فريق برايتون الخسارة السادسة في الدوري؛ ليتجمد رصيده عند 32 نقطة في المركز السابع مؤقتا وبفارق الأهداف عن مانشستر يونايتد صاحب المركز الثامن بنفس الرصيد من النقاط.

وفي مباراة أخرى، أُقيمت في نفس التوقيت وفي إطار نفس الجولة، تعادل فولهام مع ضيفه إيفرتون بدون أهداف، ورفع فولهام رصيده إلى 25 نقطة في المركز الثاني عشر مؤقتا وبفارق الأهداف عن بورنموث صاحب المركز الثالث عشر بنفس الرصيد من النقاط، بينما أصبح رصيد إيفرتون 18 نقطة في المركز الثامن عشر.