خبير طاقة دولي: تطبيق قانون الهيدروجين الأخضر سيخلق بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين

قال دكتور رمضان أبو العلا، أستاذ هندسة البترول وخبير الطاقة الدولي، إن قانون حوافز مشروعات الهيدروجين الأخضر كانت بدايته مع استضافة مصر لمؤتمر المناخ الدولي العالمي، وتوقيت تطبيق الرئيس عبد الفتاح السيسي على هذا القانون هو انعكاس لسرعة إجراءات الدولة في تنفيذ المشروعات الهامة التي تأتي في إطار تفعيل الإجراءات الاستثمارية التي تساعد في تنفيذ استراتيجية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.

وأوضح "أبو العلا"، خلال مداخلته ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على شاشة "اكسترا نيوز"، أن الحكومة تقدمت مباشرة بمشروع القانون لمجلس النواب، بعد اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس الوزراء لمناقشة جهود الدولة لتوطين صناعة الهيدروجين الأخضر، والذي تمت الموافقة عليه في زمن قياسي يعكس التنسيق بين الحكومة ومجلس النواب.

تزامنه مع مؤتمر المناخ العالمي

وأضاف "أبو العلا"، أن مؤتمر المناخ العالمي تزامن مع أزمة الطاقة العلمية، وتوافق مع استراتيجيات دول العالم لتحقيق التنمية المستدامة، موضحا أن تطبيق رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي لهذا القانون يخلق بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين.