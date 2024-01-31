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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

خطوة تاريخية اليوم.. خبيرة اقتصادية تكشف انعقاد اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية

صدى البلد

قالت الدكتورة حنان رمسيس، الخبيرة الاقتصادية، إن التجارة التفضيلية تعتمد على تبادل السلع والخدمات دون إغراق، ودائما ما تكون داعم اقتصاد الدول الأكثر احتياجا وتكون عادة ما بين دول متقدمة ودول نامية.  

وأضافت "رمسيس"، خلال مداخلتها ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على شاشة "اكسترا نيوز"، أن هناك علاقة اقتصادية وسياسية بين مصر وجنوب أفريقيا، دفعت الأخيرة للتعاون التجاري بهذه الاتفاقية لتقوية العلاقات بين الدولتين، و التي تضمن بنودها العديد من الدعم الاقتصادي للدول الأكثر احتياجا.

 بنسبة 600%

ولفتت "رمسيس"، إلى أن مصر تتوافر بها البنية التحتية الازمة لهذا التبادل التجاري، ويشمل أيضا استثمار مباشر، مؤكدة أن الكفة الأرجح لمصر حيث أنها تقوم بالتصدير أكثر من الاستيراد، مشيرة إلى أن حجم الاستثمار نمى ما بين عامي 2019 و 2020 بنسبة 600%.

ونوهت، إلى أن اليوم ستبرم اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية، والتي تعتبر خطوة تاريخية و أداة فعالة لتحقيق تجارة ذات منافع متعددة في القارة الأفريقية، مضيفة أن من بعد دخول مصر للبريكس أصبح هناك نمو أكبر بمعدلات التجارة البينية وسيكون هناك زيادة في حجم الصادرات المصرية إلى الدول الأفريقية.

التجارة التفضيلية اقتصاد مصر جنوب افريقيا الدعم الاقتصادي البنية التحتية التجارة الحرة البريكس

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