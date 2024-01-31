الصحة الفلسطينية: الاحتلال ارتكب 16 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة

أفادت الصحة الفلسطينية في نبأ عاجل، على فضائية اكسترا نيوز، بأن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 16 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 150 شهيد.

وأضافت الصحة الفلسطينية، بأن حصيلة العدوان الإسرائيلي ارتفعت إلى 26900 شهيد و 65949 إصابة.