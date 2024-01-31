اللي بيلعبوا بيه هيندموا.. أبو العينين: أزمة الدولار ستنتهي قريبا

تحدث النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، رئيس مجموعة كليوباترا، عن الوضع الاقتصادي الحالي، وقال إنه متفائل للفترة المقبلة رغم الظروف والتحديات، مؤكدا أن مصر أقوى منها.

تصريحات النائب محمد أبو العينين

وقال أبو العينين، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج “على مسئوليتي”، المذاع على قناة “صدى البلد”: «الجماعة اللي بيلعبوا في الدولار بكره هيندموا إن شاء الله».

وأضاف وكيل مجلس النواب: “ربنا يوفق الحكومة لتحقيق خططها الطموحة التي سوف تقضي على المضاربة في سوق الدولار”، موضحا أن أزمة الدولار سوف تنتهي بعيدا عن قرض صندوق النقد الدولي.

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