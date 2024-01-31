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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الهلال الأحمر الفلسطيني يؤكد استشهاد موظف أمن بمستشفى الأمل في خان يونس

الهلال الأحمر
الهلال الأحمر

أكدت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، استشهاد موظف أمن بمستشفى الأمل التابع للجمعية في خان يونس جراء إطلاق الاحتلال النار عليه أثناء وقوفه قرب الباب الخلفي للمستشفى.

وقال متحدث باسم جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، خلال تصريحات فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الأربعاء، أن هناك استهدافات عنيفة في محيط مستشفى الأمل وإطلاق للقنابل الدخانية.

وفي وقت سابق أشارت الجمعية إلى أن هناك قصف إسرائيلي وإطلاق نار في محيط مستشفى الأمل التابع للجمعية في خان يونس.

وتابعت، أن المرضى في مستشفى الأمل نحو 100 بالإضافة للطواقم الطبية والإسعافية و7000 نازح يعيشون في رعب وقلق دائمين، مضيفًا أن الاحتلال اقتحم أمس باحة مستشفى الأمل ومقر الجمعية بآلياته العسكرية بعد تدميره السور المحيط بالمباني وأطلق النار والقنابل الدخانية.

الهلال الأحمر الهلال الأحمر الفلسطيني فلسطين خان يونس

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