تونس تعلن تفكيك شبكة للإتجار بالبشر

أعلن الحرس الوطنى التونسى، اليوم الأربعاء، تفكيك شبكة تنشط في مجال الاتجار بالبشر في مدينة صفاقس، أمس الثلاثاء، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وقال الحرس الوطنى، فى بيان، إن وحداته قامت بمداهمة أحد المنازل في صفاقس، وضبطت 9 أشخاص يحملون جنسيات إفريقية، حيث كانوا محتجزين بالمنزل.

ولفت الحرس الوطني إلى أن عملية المداهمة تمت بعد ورود معلومات تفيد باعتزام ستة أشخاص يحملون جنسيات إفريقية نقل مجتازين للحدود البرية تمهيدا للإبحار خلسة مقابل مبالغ مالية.

وأشارت إلى إحالة المتهمين إلى النيابة العمومية التى أمرت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنهم. وكانت السلطات التونسية، أخلت ساحة عامة كان يتخذها مئات المهاجرين مكانًا للإقامة في وسط مدينة صفاقس، في سبتمبر الماضي، بحسب منظمات حقوقية.

وتسارعت وتيرة أزمة المهاجرين في تونس بعد خطاب ألقاه الرئيس قيس سعيّد في 21 فبراير من العام الماضي، ندد فيه بوصول “جحافل من المهاجرين” في إطار “مخطط إجرامي” يهدف إلى “تغيير التركيبة الديموجرافية” في تونس.