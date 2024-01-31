عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تونس تعلن تفكيك شبكة للإتجار بالبشر

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أعلن الحرس الوطنى التونسى، اليوم الأربعاء، تفكيك شبكة تنشط في مجال الاتجار بالبشر في مدينة صفاقس، أمس الثلاثاء، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وقال الحرس الوطنى، فى بيان، إن وحداته قامت بمداهمة أحد المنازل في صفاقس، وضبطت 9 أشخاص يحملون جنسيات إفريقية، حيث كانوا محتجزين بالمنزل.

ولفت الحرس الوطني إلى أن عملية المداهمة تمت بعد ورود معلومات تفيد باعتزام ستة أشخاص يحملون جنسيات إفريقية نقل مجتازين للحدود البرية تمهيدا للإبحار خلسة مقابل مبالغ مالية.

وأشارت إلى إحالة المتهمين إلى النيابة العمومية التى أمرت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنهم. وكانت السلطات التونسية، أخلت ساحة عامة كان يتخذها مئات المهاجرين مكانًا للإقامة في وسط مدينة صفاقس، في سبتمبر الماضي، بحسب منظمات حقوقية.

وتسارعت وتيرة أزمة المهاجرين في تونس بعد خطاب ألقاه الرئيس قيس سعيّد في 21 فبراير من العام الماضي، ندد فيه بوصول “جحافل من المهاجرين” في إطار “مخطط إجرامي” يهدف إلى “تغيير التركيبة الديموجرافية” في تونس.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر كيلو اللحمة الآن في الأسواق| تفاصيل التحرك المفاجئ.. وهذا ما سيحدث في رمضان

تعليمات جديدة من البنك المركزي بشأن حدود السحب اليومي.. تفاصيل

عودة ياسمين عبدالعزيز وشيرين عبدالوهاب لزوجيهما في هذا الموعد| ما القصة

"خناقة" كهربا وتهديد الشناوي| السر وراء تراجع الأهلي عن صفقة أبو جبل.. كواليس

لأول مرة منذ 10 سنوات| بلومبرج: أردوغان يزور مصر 14 فبراير المقبل

أول صور عبد الله السعيد داخل نادي الزمالك

عاصفة رعدية وأمطار غزيرة تضرب مصر اليوم.. والأرصاد تصدر تحذيرات

800 جنيه| الذهب يفقد صوابه مجددًا.. والجرام يتجه نحو 5 آلاف

موضوعات متعلقة

إثيوبيا تندفع بقوة نحو الهاوية.. آبي أحمد على مشارف تفكيك الإمبراطورية الحبشية والسؤال الحالي متى وكيف؟| تحليل شامل لصحيفة إثيوبية

خدعوك وقالوا إنه يصيب من فوق سن السبعين.. كارثة صحية تصيب الشباب وتزيد من الوفيات بين عمر الـ27 إلى 45 "القصة كاملة"

جرائم ضد الإنسانية وتصفية بالشوارع..حكومة أبي أحمد تقود إثيوبيا لكارثة بإقليم أمهرة وقتل عشوائي لعناصر فانو "التفاصيل كاملة"

بطلب جزائري.. اجتماع طارئ لمجلس الأمن غدا بشأن قرار محكمة العدل الدولية

سيلفي الفئران يجدد مغامرات توم وجيري .. تقرير مثير لـ CNN

الهدف إجبار سكان القطاع على الهجرة باستهداف الأونروا.. القصة الكاملة لمزاعم إسرائيل ضد موظفي وكالة غوث اللاجئين في غزة

مسرح الحرية من رمز إلى ضحية حرب| كيف أصبح الفن هدفا للاحتلال في مخيم جنين؟

فضيحة كبرى| تفاصيل قمع مظاهرات مناصرة لفلسطين في جامعات أمريكا.. ضرب نار ومواد كيميائية

ترشيحاتنا

الإداري تقضي بقيد خريجي كليات الصيدلة بروسيا وتركيا بنقابة الصيادلة

نظام باترويت أمريكي.. بوتين يكشف سبب إسقاط طائرة الأسرى الأوكرانيين

السعودية تتعرض لدرجات حرارة صفرية وأجواء ثلجية.. تحذير عاجل من الأرصاد بالمملكة

أول تعليق لاتحاد الكرة على خروج منتخب مصر من بطولة أفريقيا

وصلت لـ 400 جنيه.. تحرك عاجل لأسعار اللحوم الحية الآن

جبال فلوس.. الداخلية تضبط مسئولى شركة بحوزتهما مليون دولار و37 ألف يورو


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حسن أبو الروس بعد نجاح "حالة خاصة": محدش بخل أنه يطلع أفضل ما عنده

ملابس صيفية.. علا رشدي تثير الجدل رفقة زوجها| شاهد

جيب قصيرة.. نسرين طافش تستعرض رشاقتها| شاهد

ملابس جريئة.. هيفاء وهبي تشعل السوشيال ميديا بصورها| شاهد

فيديو

عمرها 90 ألف عام.. العثور على أقدم آثار للأقدام البشرية بهذا الشاطئ| فيديو

بسبب الخلافات.. التفاصيل الكاملة حول تراجع الأهلي عن ضم محمد أبو جبل

عودة ياسمين عبدالعزيز وشيرين عبدالوهاب لزوجيهما في هذا الموعد| ما القصة

عروس جديدة.. أحمد سعد يفاجئ الجميع بعد تخطيطه للزواج من فنانة شهيرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: انتقام امرأة عاشقة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: جولة في معرض الكتاب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: تاريخ معرض الكتاب

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: التنمية المستدامة وعلاقتها بالألبان ومنتجاتها

معتز الخصوصى

معتز الخصوصي يكتب: رجعولنا منتخب الساجدين

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: إخفاق منتخب مصر عرض مستمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: "الأونروا".. وسياسة العقاب الجماعي للفلسطينيين!

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: ذبح الرموز بنيران صديقة

اﻟﻤﺰﻳﺪ