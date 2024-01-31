العراق.. السوداني وغوتيريتش يبحثان وقف إطلاق النار في غزة

بحث رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني هاتفياً مع الأمين العام للأمم المتحدة تطورات الأوضاع في المنطقة.



وناقش الطرفان - بحسب وسائل إعلام عراقية- التنسيق مع المنظمة الدولية في مختلف القضايا والعلاقة المستقبلية بين العراق و الأمم المتحدة.

كما ثمن رئيس الوزراء مواقف “غوتيريش” الداعية لوقف الحرب في غزة، التي تتطابق مع مواقف العراق والتي تؤكد منع التصعيد وتجنيب المنطقة انزلاق الأحداث نحو منعطفات خطيرة.

من جانبه قال غوتيرش أن إيقاف الحرب على غزة امر ضروري لتجنيب المنطقة المزيد من التداعيات والتوترات.

وثمن غوتيريش بالدور العراقي وسعيه المستمر في التواصل لتحقيق التهدئة ومنع اتساع دائرة الصراع.