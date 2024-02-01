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تبليط الهرم الأصغر.. جدل يجتاح السوشيال بسبب تغليف منكاورع.. ورد حاسم من الخبراء

صدى البلد

أثار مشروع تبليط الهرم الأصغر منكاورع موجة واسعة من الجدل على وسائل التواصل الاجتماعي وذلك بعد تصريح أحد المسئولين بدراسة هذا المشروع من أجل ترميم هرم نكاورع الأصغر.

مشروع ترميم وتبليط الهرم الأصغر 

نفى الدكتور زاهي حواس، عالم الآثار المصرية، ما يتردد على مواقع التواصل الاجتماعي حول "تبليط الهرم"، قائلا إنه تم تشكيل لجنة عليا برئاسته وسيكون هناك اجتماع للجنة لفحص الأمر، مؤكدا أنه لا يوجد ما يسمى "تبليط الهرم"، ومن أصدر هذه التصريحات سيدة "بتخرف" لا تفقه أي شيء.

قال  بسام الشماع المحاضر الدولى والمؤرخ إن وضع الكساء الجرانيتي الأصلي بدون إضافة أحجار جديدة لتكملة وإعادة الـ16 مدماك للحفاظ على الحجر الجيري المبني منه هرم منكاورع، هو انقاذ الحجارة الجرانيتية الأصلية الملقاة في سفح الأهرامات والتي تعرضها للتدمير والإهمال.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي.

الدكتور زاهي حواس عالم الآثار المصرية تبليط الهرم مشروع ترميم

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