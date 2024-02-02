أغلى سيارة تقدمها BMW في مصر بعد الأسعار الجديدة

تعتبر السيارة BMW X7 أغلى نسخة رياضية تقدمها العلامة التجارية الألمانية بالسوق المصري، لما تتمتع به من رفاهية وقدرات عالية الأداء، إلى جانب تصميمها الذي يتسم بالفخامة سواء خارجيًا أو خارجيًا، وشهدت هذه النسخة زيادة سعرية هي الأحدث خلال العام الجاري، حيث ارتفع سعرها الرسمي بقيمة قدرها مليون و750 ألف جنيه.

ويقدم موقع "صدى البلد" في سياق هذا الموضوع، السعر الرسمي لأغلى سيارة من BWM في السوق المصري، بالاضافة إلى عرض أبرز مواصفاتها الفنية.

أغلى سيارة رياضية من BMW

أبعاد BMW X7 موديل 2024

طول قاعدة العجلات 3105 مم.

طول السيارة الكلي 5162 مم.

العرض الكلي للسيارة 2000 مم.

ارتفاع السيارة 1819 مم.

إرتفاع السيارة عن الارض "الخلوص" 221 مم.

حقبة تخزين 360 لترا.

7 مقاعد.

أغلى سيارة رياضية من BMW

مواصفات BMW X7 موديل 2024 الفنية

تستخدم BMW X7 موديل 2024 ناقل سرعات 8 غيارات "أوتوماتيك".

تستغرق 4.7 ثوان فقط وصولاً من 0 لـ 100 كم/ساعة.

المحرك 8 سلندر سعة 4400 سي سي.

قوة إجمالية 530 حصانا.

أغلى سيارة رياضية من BMW

عزم الدوران الأقصى 750 نيوتن متر.

السرعة القصوى للسيارة 250 كيلومترا في الساعة.

استهلاك الوقود 12.2 لتر لكل 100 كيلومتر.

أغلى سيارة رياضية من BMW

أسعار أغلى سيارة رياضية من BMW في السوق المصري بعد زيادات فبراير 2024

تقدم السيارة BMW X7 موديل 2024 في السوق المصري، بقيمة سعرية رسمية قدرها 9 ملايين و700 ألف جنيه، بدلًا من سعرها السابق 7 ملايين و950 ألف جنيه، أي بزيادة رسمية ضخمة بلغت مليونا و750 ألف جنيه.