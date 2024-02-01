بريطانيا تؤكد دعمها لحل الدولتين في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني

أكد اللورد كاميرون، وزير الخارجية البريطاني، التزام بلاده بحل الدولتين في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني. وفي حديثه من قاعدة رياق الجوية في لبنان، قال كاميرون إن موقف المملكة المتحدة طويل الأمد هو لصالح إقامة إسرائيل آمنة داخل حدودها وفلسطين آمنة ومستقرة داخل حدودها.

وشدد كاميرون على استعداد المملكة المتحدة للاعتراف بفلسطين كدولة ودعم الاعتراف بها في الأمم المتحدة. ومع اعترافه بأن هذا الاعتراف قد لا يكون نقطة البداية للعملية، إلا أنه أشار إلى أنه ليس بالضرورة أن يكون نقطة النهاية، مما يشير إلى أنه يمكن النظر فيه مع تقدم الوضع.

وشدد وزير الخارجية البريطاني على أهمية تزويد الشعب الفلسطيني برؤية لمستقبل أفضل. كما شدد على ضرورة الوقف الفوري للقتال، معرباً عن الرغبة في تحويل ذلك التوقف إلى وقف دائم ومستدام لإطلاق النار.

وحدد كاميرون الخطوات، بما في ذلك رحيل قادة حماس من غزة، باعتبارها حاسمة للتقدم نحو حل الدولتين.