الجزائر تؤكد استعدادها لمواصلة خفض إنتاجها النفطي لما بعد الـ 31 مارس المقبل

أكدت الجزائر، أمس /الخميس/، استعدادها لمواصلة التخفيض الطوعي لإنتاجها النفطي لما بعد 31 مارس المقبل، بالتشاور مع البلدان الأخرى لمنظمة الدول المصدرة للنفط وحلفائها "أوبك+" من أجل مواجهة تطورات السوق الدولية، مشيرة إلى أنها نفذت بالفعل التخفيض الطوعي لإنتاجها والمتفق عليه في ٣٠ نوفمبر الماضي بمقدار 51 ألف برميل يوميا منذ مطلع يناير المنصرم ولمدة 3 أشهر.



وأوضحت وزارة الطاقة والمناجم الجزائرية -في بيان لها اليوم- أن الجزائر على استعداد بعد الـ 31 مارس المقبل، وبالتشاور مع شركائها "أوبك بلس" لمواصلة الجهد الإضافي واتخاذ التدابير الضرورية اللازمة إذا استدعت ظروف السوق النفطية ذلك.



وأضاف البيان أن تنفيذ هذا القرار ينم عن التزام الجزائر المتواصل تجاه استقرار وتوازن سوق النفط العالمية.

