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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قصة النزاهة والشرف.. مواطن برأس غارب يعيد مليوني جنيه بعد تحويل خاطئ

الحاج سعيد
الحاج سعيد

في موقف يجسد أعلى قيم الشرف والأمانة، لم يتردد سعيد زكي، أحد أهالي رأس غارب في البحر الأحمر، في إظهار النزاهة والتسامح عندما استلم مبلغًا ضخمًا بشكل غير متوقع في حسابه البنكي عبر تحويل خاطئ.

وقال الحاج سعيد زكي، البالغ من العمر 60 عامًا، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إنه تلقى اتصالًا هاتفيًا من شخص يدعي أنه موظف في أحد البنوك المعروفة في مصر، أخبره أنه تم تحويل مبلغ كبير بطريق الخطأ إلى حسابه. 

وأوضح أنه لم ينتبه في البداية لهذا الأمر، وظن أنه محاولة احتيال شائعة في هذه الأيام، حيث لم يظهر أي نشاط في حسابه حتى تلقى هذا الاتصال.

وأضاف: “تلقيت مكالمات أخرى من مديري البنك تؤكد أن هناك مبلغًا تم تحويله لي، ولكن سيستغرق بضعة أيام حتى يظهر في حسابي بسبب كبر المبالغ المحولة”.

وعندما اكتشف بعد ساعات وجود المبلغ في حسابه، لم يتردد لحظة في إعادته إلى الحساب الذي تم التحويل منه. 

وأصر على أن يتم التحويل مرة أخرى لنفس الحساب دون التواصل المباشر مع صاحب الحساب. 

وذكر أنه كوالد لأربعة أطفال، لا يمكنه أن يفكر في استخدام أي أموال غير مشروعة لصالح أسرته.

وختم "زكي" حديثه قائلاً: "أنا لا أطلب شيئًا، الحمد لله على نعمة الحلال، وأنا لا أسعى إلى شيء سوى الستر والصحة. ربنا يكرم الجميع بالخير والرزق الحلال".

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