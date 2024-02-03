كليات جامعة القاهرة تعلن عن استعدادات الفصل الدراسي الثاني .. و الآثار : فتح باب الالتماس على نتائج الامتحانات خلال أيام

آداب القاهرة : غلق باب الالتماس على النتائج الخميس المقبل

7 فبراير.. آخر موعد لتعديل التسجيل للمقررات الإضافية بدار علوم القاهرة

أنتهى عدد من كليات جامعة القاهرة من إعلان نتائج الفصل الدراسى الأول للعام الجامعى ٢٠٢٣-٢٠٢٤ ، كما أعلنوا عن فتح باب الالتماس على هذه النتائج ، كما قام البعض من إعلام جداول الفصل الدراسى الثانى إستعدادا لانطلاق الدراسة به خلال الأيام القادمة .

ومن جانبه ، أعلنت الدكتورة نجلاء رافت عميدة كلية الآداب جامعة القاهرة ، عن موعد فتح باب الالتماسات على نتائج الفصل الدراسى الأول .

وقالت الدكتورة نجلاء رأفت تم فتح باب الالتماسات من يوم الاثنين ٢٩ يناير و حتى الخميس ٨ فبراير .

كما أعلن الدكتور محسن صالح عميد كلية الآثار جامعة القاهرة ، عن موعد فتح باب الالتماس على نتائج الفصل الدراسى الأول للعام الجامعى 2023-2024.

وقال الدكتور محسن صالح ، سيتم فتح باب الالتماسات لمرحلة الدراسات العليا بداية من يوم الثلاثاء المقبل 6/2/2024 وحتي يوم الاحد الموافق 11/2/2024

وفى نفس السياق ، أعلنت الدكتورة أمل يوسف عميدة كلية العلاج الطبيعى جامعة القاهرة ، انه تم إعلان جداول طلاب الدراسات العليا لدور ابريل .

وقال الدكتورة أمل يوسف ، انه الجداول المقترحة لامتحانات دور ابريل المنعقد بداية من شهر مارس لمرحلة الدكتوراه .

و أوضحت عميدة الكلية ، أن آخر موعد لإبداء اى مقترحات وتسليمها لمكتب وكيل الكلية للدراسات العليا هو الثلاثاء الموافق ٦ فبراير وتكون مرفقة بتوقيعات جميع الطلاب ولم يقبل اى مقترح بعد ذلك الموعد



على الجانب الأخر ، أعلن الدكتور أحمد بلبولة، عميد كلية دار العلوم جامعة القاهرة، عن موعد فتح باب إضافة المواد الاختيارية للفصل الدراسي الثاني 2024.

وقال الدكتور أحمد بلبولة، إنه تم فتح باب التسجيل من 25 يناير حتى الخميس 8 فبراير، وبدءًا من 10 فبراير حتى 17 فبراير للحذف والإضافة (التعديل)، وسيغلق الباب تمامًا بعد هذا التاريخ.

وعلى الراغبين في إضافة المواد الاختيارية للفصل الدراسي الثاني 2024 اتباع الخطوات الآتية:

خطوات إضافة المواد الاختيارية للفصل الدراسي الثاني 2024

اولًا: الدخول على هذا الرابط: http://mhealthc.cu.edu.eg/DarEllomPostCourses/

ثانيًا: كتابة رقم جلوسك (ممكن تحصل عليه من خلال) https://drive.google.com/.../1fxlGAr0F82wyJsbs56tMvvSms...

ثالثًا: كتابة الرقم القومي (مصريون) (جواز السفر / وافدون) وتأكيده، وكذلك الرقم السري وتأكيده.

رابعًا: إغلاق المتصفح كاملًا.

خامسًا: الدخول على الرابط الأول مرة أخرى بالرقم القومي الذي أدخلته سابقًا. وهو هذا الرابط. http://mhealthc.cu.edu.eg/DarEllomPostCourses/

ستظهر لك المقررات الإجبارية والمقررات الاختيارية؛ وليس للطالب خيار في المقررات الإجبارية، وإنما التحكم سيكون في المقررات الاختيارية فقط وطباعة الإضافة التي أضافها.

جامعة القاهرة

على الجانب الاخر ، أعلن الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، انتهاء كليات جامعة القاهرة، أمس الأربعاء 24 يناير، امتحانات الفصل الدراسي الأول والتي أداها نحو 270 ألف طالب وطالبة بمختلف الفرق الدراسية بجميع كليات الجامعة ومعاهدها، وفقًا للخريطة الزمنية للعام الدراسي 2023/ 2024، وفي إطار من الانضباط والالتزام الكامل بالتعليمات والتوجيهات والضوابط الامتحانية الصادرة عن رئيس الجامعة، وقواعد العملية الامتحانية وفقًا لنظام كل كلية وطبيعة الدراسة بها، وتوفير أقصى درجة من الانضباط وكل ما يحتاجه الطلاب داخل اللجان، بما يضمن سير الامتحانات بالشكل الأمثل.

كما أعلن الدكتور الخشت، أنه بعد مرور 24 ساعة على انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول، بدأ عدد من الكليات إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول عقب انتهاء عملية التصحيح الإلكتروني والرصد التي بدأت مباشرة فور الانتهاء من كل امتحان، حيث أعلنت اليوم عدد من الكليات منها كلية التربية للطفولة المبكرة ظهور نتائج الفصل الدراسي الأول للفرق الدراسية الأربعة.

وكان الدكتور محمد الخشت، وجه مع بداية امتحانات الفصل الدراسي الأول، بانتظام أعمال الكنترولات بالكليات بالتوازي مع عقد الامتحانات، وإتمام التصحيح والرصد مباشرة عقب انتهاء كل امتحان، لسرعة إعلان نتائج جميع الفرق الدراسية وإتاحتها إلكترونيًا على مواقع الكليات وظهورها تباعا ومراعاة المنحنى الاعتدالي وقواعد الإنصاف في عمليات التصحيح.