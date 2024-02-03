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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ألغام في محطة زابوريجيا النووية.. روسيا توضح

زابوريجيا
زابوريجيا

أرسلت البعثة الدائمة لروسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا مذكرة شفوية إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن حقول الألغام الواقعة بين المحيطين الخارجي والداخلي لمحطة الطاقة النووية في زابوريجيا.

وأفاد المكتب التمثيلي الروسي في فيينا أن "حقول الألغام الواقعة بين المحيط الخارجي والداخلي لمحطة زابوريجيا للطاقة النووية لا تشكل أي تهديد للعاملين في المحطة وخبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية الموجودين هناك"، بحسب ما أورده موقع روسيا اليوم الإخباري.

وأوضحت أن هذه منطقة عازلة مغلقة ذات وصول محدود وأن وضع الألغام فيها يرجع إلى الحاجة إلى ردع المخربين الأوكرانيين المحتملين.

وفي الوقت نفسه، أشارت إلى أن هذا يتوافق مع الأطروحات الرابعة من خمس أطروحات بشأن ضمان السلامة النووية والمادية للمحطة النووية، والتي عبر عنها المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في 30 مايو 2023 في مجلس الأمن الدولي.

وفي وقت سابق، أعلن ممثل روسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، عن زيارة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي إلى موسكو منتصف فبراير المقبل.

وقال المدير العام لشركة روساتوم أليكسي ليخاتشيف إن التهديد بحدوث حادث نووي في محطة زابوريجيا للطاقة النووية يأتي فقط من تصرفات القوات المسلحة الأوكرانية.

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