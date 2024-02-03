محمد رياض لـ صدي البلد : شعب مصر عظيم.. وتفاجأت بجماهيرية معرض الكتاب

شهدت القاعة الرئيسية، في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 55، ندوة بعنوان "مستقبليات تجربة الكتابة المسرحية في المهرجان القومي للمسرح"، وذلك للفائزين في "مسابقة العمل الأول في التأليف المسرحي" بالمهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الماضية، ضمن البرنامج الثقافي للمعرض.

حضر الندوة كل من الفنان محمد رياض والدكتور أيمن عبد الرحمن، والفائزون في المسابقة، الكاتب والشاعر هاني قدري صاحب نص "فتاة المترو"، وأحمد سمير صاحب نص "ليلة بعد الف ليلة وليلة"، وأحمد رجائي صاحب نص "النص التاني من الطريق"، وأدار الندوة الكاتب المسرحي عماد مطاوع.

وقال الفنان محمد رياض "لصدي البلد "إن وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، تحمست جدا للمسابقة، وأصرت على أن تكون جائزة المسابقة مادية حتى تشجع الكتاب الشباب، كما أكدت على ضرورة أن تكون هناك جائزة مادية حتى إذا اضطرت أن تدفعها من حسابها الشخصي، موجها لها الشكر وللهيئة العامة للكتاب على نشر النصوص الفائزة.



تابع الفنان محمد رياض: إنه من المقرر أن يشهد المهرجان القومي للمسرح عقد ورشة جديدة لأول مرة ضمن فعاليات المهرجان، وذلك تحت عنوان "الكتابة المسرحية"، متابعا: "الهدف دائما من المهرجان أنه يخدم على المسرح وكل القائمين عليه".

استطرد عن راية في المعرض القاهرة الدولي للكتاب أن شعب مصر عظيم و مثقف و تفاجئت بعدد الزوار الكبير داخل معرض القاهرة الدولي للكتاب أما عن تكريم معرض القاهرة الدولي للكتاب الاثري سليم حسن عبر محمد رياض انه شئ عظيم و يستاهل التكريم.



