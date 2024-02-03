عبدالرحيم كمال يكشف لصدى البلد تفاصيل رواية كل الألعاب للتسلية بمعرض الكتاب

استضافت قاعة فكر وإبداع، ضمن فعاليات الدورة الخامسة والخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، ندوة لمناقشة رواية "كل الألعاب للتسلية"، للكاتب عبد الرحيم كمال، وناقشها الدكتور يسري عبد الله، وأدار النقاش الدكتورة صفاء النجار.



وقال الكاتب عبد الرحيم كمال لصدي البلد: "في الحقيقة أن مسألة المقدمة والخاتمة في روايتي كل الألعاب للتسلية قد كتبت هي أيضًا بمنطق اللعب"، مضيفا:" أنني أكتب وأترك التلقي للقارئ وفي بعض الأحيان أجد نفسي أكتب وأعي ما أقوم بكتابته بعد أن يخرج، ولهذا قررت أن ألعب في تلك الرواية بمنطق وجود الأشخاص الخطيرين في تلك الرواية، فمنطق اللعب هو منطق خطير، وهو ما تحمله الرواية من دلالات، فأنت كتبت عن الألعاب بمنطق اللعب ليس أكثر.

و أضاف عبد الرحيم كمال أن رواية كل الألعاب للتسلية كتبت الرواية في حوالي سنة و تتحدث الرواية أنها تحكي عن مكالمة هاتفية غيرت حياة شخص بالكامل.

و تابع عن راية في معرض القاهرة الدولي للكتاب انه يحب المعرض و يحضر المعرض منذ أن كان في ثانية ثانوي وإقبال رائع ، الشعب المصري شعب محب للقراءة والثقافة.



و اختتم انه يشارك في مسلسل الحشاشين في رمضان 2024

الجمهور متلهف بصورة كبيرة إلى مسلسل الحشاشين مع تجربة ثرية ومختلفة تجعل مشاهدى العمل أكبر المستفيدين، خاصة مع أبطال العمل كريم عبد العزيز وأحمد عيد، ومخرجه بيتر ميمى.

مسلسل "الحشاشين" تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج بيتر ميمى وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة كريم عبد العزيز، فتحى عبد الوهاب، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، إسلام جمال، نيقولا معوض، سامى الشيخ، ميمى جمال، عمر الشناوى، نور ايهاب، سوزان نجم الدين، نور محمود، أحمد كشك، ياسر علي ماهر، بالإضافة إلى عدد من الفنانين ضيوف الشرف.