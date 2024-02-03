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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

قصواء الخلالي: وزارة الداخلية تواصل الفترة المقبلة ضرباتها ضد السوق الموازي للدولار

قصواء الخلالي
قصواء الخلالي

قالت الإعلامية، قصواء الخلالي، إن وزارة الداخلية وجهت ضربات قوية لمرتكبي جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي طوال الفترة الماضية بلغت أرقام كبيرة جداً.

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وأضافت قصواء الخلالي خلال تقديمها برنامج "في المساء مع قصواء" المذاع من خلال قناة "سي بي سي"، اليوم السبت، أن وزارة الداخلية ستواصل الفترة المقبلة ضرباتها ضد السوق السوداء للدولار.


وأوضحت أن انخفاض سعر الدولار لحوالي 8 جنيهات في السوق السوداء بسبب ضربات وزارة الداخلية لأباطرة الاتجار في النقد الأجنبي.
 

وتقدم قصواء الخلالي برنامجها على قناة سي بي سي من السبت إلى الثلاثاء، أهم الأحداث، وتحليل لأبرز القضايا، وتحاور أهم المتخصصين وأبرز القامات، في كل المجالات.

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