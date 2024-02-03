وزير السياحة الأسبق: اجتماع قريب للجنة مراجعة مشروع الترميم المعماري لهرم منكاورع

قال ممدوح الدماطي، وزير السياحة الأسبق، إن هناك اجتماع قريب للجنة مراجعة مشروع الترميم المعماري لهرم منكاورع لوضع تقرير علمي أمام وزير السياحة.



وأضاف الدماطي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي خلال تقديمها برنامج "في المساء مع قصواء" المذاع من خلال قناة "سي بي سي"، اليوم السبت، أن لجنة مراجعة مشروع الترميم المعماري لهرم منكاورع ستبدأ أعمالها قريبا بمعاينة منطقة أعمال الترميم المقترحة.



وتقدم قصواء الخلالي برنامجها على قناة سي بي سي من السبت إلى السبت، أهم الأحداث، وتحليل لأبرز القضايا، وتحاور أهم المتخصصين وأبرز القامات، في كل المجالات.