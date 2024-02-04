هاني حتحوت: حسام حسن غير مرشح لتدريب منتخب مصر.. وعلى ماهر الأقرب

قال الإعلامي هاني حتحوت، إن هناك تطورات جديدة، داخل اتحاد الكرة، بشأن قرار رحيل البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني، بعدما ودع المنتخب كأس أمم أفريقيا أمام الكونغو الديمقراطية بدور الـ 16 من البطولة.

وقال هاني حتحوت، خلال برنامج «الماتش» عبر قناة «صدى البلد»، إن مجلس إدارة اتحاد الكرة، يكثف مفاوضاته من أجل إقناع فيتوريا بالتنازل عن جزء من قيمة الشرط الجزائي المستحق له بموجب العقد المبرم بين الطرفين والبالغ قيمته 750 ألف دولار، بعد قرار مجلس الجبلاية بفسخ التعاقد معه من جانب واحد.

وأشار هاني حتحوت، إلى أن اتحاد الكرة سيعرض على فيتوريا في اجتماع الغد تقسيط الشرط الجزائي من أجل الرحيل عن تدريب منتخب مصر، مؤكداً أن رحيل فيتوريا ليس حل لأزمة نهوض الرياضة المصرية.

وتابع هاني حتحوت، أن المدرب الجديد لمنتخب مصر سيواجه أزمة بعد رحيل فيتوريا بسبب مشاركة الفراعنة في الدورة الودية القادمة في الإمارات، بسبب عدم معرفة المدرب الجديد إمكانيات اللاعبين المشاركين.

وواصل هاني حتحوت، أن حسام حسن المدير الفني الحالي لفريق مودرن فيوتشر، غير مرشح لتدريب منتخب مصر، في حالة استقرار اتحاد الكرة على تعيين مدير فني مصري بدلاً من أجنبي، مؤكداً أن على ماهر مرشح بقوة لتدريب منتخب مصر ، لما قدمه مع الأندية التي قام بتدريبها.

