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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تقرير سري لوزارة الداخلية الأمريكية يحذر من تهديدات حول الانتخابات

انتخابات امريكا
انتخابات امريكا

رجح تقرير أمني أن تواجه انتخابات الرئاسة الأمريكية 2024 مجموعة معقدة من التهديدات، وفق ماذكرت صحف دولية.

 

وذكر التقرير  أن التهديدات تبدأ من التلاعب بالناخبين وحتى العنف والهجمات.

 

وحذر التقرير السري الذي  أصدرته وزارة الأمن الداخلي بأن المخاوف بشأن النشاط عبر الإنترنت الذي يمكن أن يهدد شرعية الانتخابات، والمؤامرات المحتملة التي يمكن أن تؤدي إلى هجمات.

 

وأفاد التقرير بأن الجهات التهديدية العازمة على إيذاء الأمريكيين قد تصبح من خلال استخدام العنف أكثر عدوانية مع اقتراب يوم الانتخابات وقد تسعى إلى الانخراط في أعمال عنف أو التحريض عليها .

تقرير أمني انتخابات الرئاسة الأمريكية 2024

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