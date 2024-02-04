نرفض التهجير وحل الدولتين الأهم| شكري: مصر تسعى لتجنب التصعيد في المنطقة

حذر سامح شكري، وزير الخارجية، اليوم الأحد، من خطورة اتساع رقعة الصراع في الشرق الأوسط.

وقال شكري، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأحد، مع نظيره الفرنسي ستيفان سيجورنيه، إنه أكد له رفض مصر التام للتهجير القسري للفلسطينيين.

وأوضح أن حل الدولتين هو الحل الوحيد لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، مؤكدًا أن مصر تسعى لتجنب التصعيد في المنطقة.

واجتمع وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الأحد، مع نظيره الفرنسي ستيفان سيجورنيه، بشكل مغلق.

وأكد السفير المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد عبر منصة “إكس”، أنه تم عقد اجتماع ثنائي مغلق بين وزير الخارجية سامح شكري ونظيره الفرنسي الذي يقوم بأول زيارة له إلى القاهرة.

وثمن السفير أحمد أبو زيد العلاقات الاستراتيجية بين مصر وفرنسا، مشيرا لتطلع مصر وفرنسا للعمل سوياً للدفع بشراكة القاهرة وباريس نحو آفاق أرحب، وتعزيز تنسيقنا الوثيق بشأن التحديات المشتركة.