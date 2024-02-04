خبير أسواق مال: جني الأرباح يدفع مؤشرات البورصة للتراجع خلال تعاملات اليوم

قال حسام عيد، خبير أسواق المال، إن المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية Egx30 أغلق على انخفاض قدره 860.87 نقطة بنسبة هبوط 3.03% مسجلا مستوى إغلاق عند 27573.5 نقطة بسبب ظهور عمليات تصحيح وجني أرباح بالأسهم القيادية والتي شهدت أداء إيجابيا وارتفاعات ملحوظة خلال تعاملات الفترة الأخيرة.

وأشار الى اتجاه المؤسسات المالية نحو البيع وجني الأرباح الرأسمالية بعد قرار لجنة السياسات النقدية باجتماعها الأخير والتي قررت رفع معدلات الفائدة بمقدار ٢٠٠ نقطة الأمر الذي انعكس سلبا على أداء المؤشر الرئيسي ودفعه الى الهبوط.

وتوقع خبير أسواق المال ان يشهد المؤشر الرئيسي خلال تعاملات الفترة المقبلة أداء متذبذبا لحين اتخاذ قرار بشأن سعر صرف الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية الأخرى قد تدفعه إلى اختبار مستوى الدعم الرئيسي وهو 27000 نقطة ثم معاودة الصعود مرة أخرى.

أما عن مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة Egx70 أوضح خبير أسواق المال انه نجح في الإغلاق بالمنطقة الخضراء بنهاية تعاملات اليوم وأغلق مرتفعا بمقدار 52.98 نقطة بنسبة صعود 0.80% مسجلا مستوى إغلاق عند 6683.87 نقطة بفضل الأداء الإيجابي والصعود لأغلب الأسهم الصغيرة والمتوسطة والمتاجرة السريعة واتجاه المستثمرين الأفراد المصريين والأجانب نحو الشراء.

مبيعات العرب

بينما اتجه المستثمرون الأفراد العرب نحو البيع وجني الأرباح الرأسمالية متجها بهذا الأداء اختبار مستوى المقاومة الرئيسي وهو 6700 نقطة.