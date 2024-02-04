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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أستاذ زراعة: مصر تمتلك ميزة تنافسية في تصدير العديد من المحاصيل

محاصيل
محاصيل

قال الدكتور أحمد أبو اليزيد، أستاذ الزراعة، إن مصر لديها ميزة تنافسية في تصدير العديد من المحاصيل الزراعية، خاصة التي تم تحقيق اكتفاء ذاتي فيها.

وأشار "أبو اليزيد"، خلال مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز"، إلى أن التصدير، مدخل لوجود العملة الصعبة لمصر، الأمر الذي يسهم في زيادة الدخل القومي للدولة والمزارعين.

ونوّه أستاذ الزراعة، بأنه لأول مرة تتخطى قيمة الصادرات المصرية 7 ملايين طن سلع طازجة، بإجمالي 3.7 مليار دولار، وهذا رقم غير مسبوق تم الوصول إليه.

وتابع أن مصر لديها قيمة كبيرة في تصدير الصناعات الغذائية، حيث تم تصدير منتجات بقيمة 5 مليارات دولار، حيث إن الدولة تسعى بشكل كبير لتحقيق الأمن والأمان الاقتصادي.

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