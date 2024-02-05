خدت ورش تمثيل.. طه دسوقي يكشف تفاصيل مشاركته في حالة خاصة

كشف الفنان طه دسوقي كواليس مشاركته فى مسلسل حالة خاصة والذى عرض مؤخرا على منصة WATCH IT.



وقال طه فى لقاء أجراه من خلال المنصة أنه سعيد بالمشاركة فى مسلسل حالة خاصة، مشيرا أنه أعجب بفكرة المسلسل لأنها بعيدة تماما عن الكوميديا وهو النوع الذى اشتهر به منذ ظهوره على الشاشة.



وأضاف طه خلال الحوار أنه تحمس للمشاركة فى هذا العمل لحبه الشديد فى التعرف على مصابي التوحد لكونه لا يعلم الكثير عنه وبالفعل قام بالاستعداد للشخصية بالمذاكرة ودراسة مرض التوحد والتعرف على كافة تفاصيله.







وأشار طه أنه حرص على الاستعداد للدور بشكل مختلف، وحصل على كورسات تمثيل مع أحد المتخصصين لتجسيد شخصية المتوحد على أكمل وجه.









مسلسل حالة خاصة



وتصدر مسلسل حالة خاصة قائمة الأكثر مشاهدة عبر منصة واتش ات، وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مشاهده وأحداثه، والجميع في انتظار معرفة مصير الشخصية الأساسية “نديم أحمد أبو سريع”.

في نهاية الحلقة الثامنة واجهت غادل عادل المحامية طه دسوقي الذي يقوم بدور البطل الذي يعاني من مرض التوحد ويحاول النجاح في مهنته.

وتساءل رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن مصير نديم بعدما وقع في عدد من الأخطاء منها تواجده في مكتب أماني المحامية وحصوله على أوراق خاصة بها.

تفاصيل مسلسل حالة خاصة

مسلسل حالة خاصة من بطولة غادة عادل وطه الدسوقى وأحمد طارق وحسن ابو الروس وضيف الفنان أحمد أمين كضيف شرف في الحلقة الأولى.

وتدور أحداث مسلسل حالة خاصة حول شخص يعاني من التوحد يقرر التقدم للعمل في مكتب محامية شهيرة.